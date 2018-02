Décès d’un célèbre artiste de la musique traditionnelle au Burkina

28 Février 2018

Ouagadougou, Burkina Faso, 28 février (Infosplusgabon) - Le gouvernement burkinabè a présenté mercredi, ses condoléances à la famille éplorée de l’artiste musicien burkinabè, Moussa Joseph Salambéré alias Salambo, décédé mardi à Ouagadougou, des suites de maladie à l’âge de 74 ans.

« L’homme du peuple » comme on l’appelait, fut un acteur du monde agricole et un talentueux musicien, a écrit le porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgance Dandjinou, dans un communiqué.

Passionné de musique, travailleur infatigable, Salambo a reçu plusieurs prix et distinctions honorifiques dont une décoration de « Chevalier de l’ordre du développement rural avec agrafe agriculture », une décoration de « Chevalier de l’ordre du mérite des arts, des lettres et de la communication » et un kundé d’honneur en 2006.

C’est ce musicien qui appartient aujourd’hui pleinement à notre histoire de la musique et des arts que le Burkina pleure, souligne le texte.

