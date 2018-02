695 réfugiés rwandais rapatriés dans leur pays depuis janvier 2018

28 Février 2018

Kinshasa, Rd Congo, 28 février (Infosplusgabon) - Le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a facilité le rapatriement volontaire de 695 réfugiés rwandais dans leur pays depuis le début de l’année 2018, a déclaré mercredi au cours de la conférence hebdomadaire de l’ONU, M. Julien Harneis, coordonnateur humanitaire adjoint pour la RDC.

Selon M. Harneis, le HCR a rapatrié l’année passée environ 18.000 réfugiés rwandais dans leur pays d’origine dans la sécurité et la dignité. La plupart de réfugiés rentrent du Nord et du Sud-Kivu. Cependant, 51 réfugiés qui vivaient dans la province du Lualaba, ont été rapatriés via Goma au Nord-Kivu.

Chaque semaine, les convois partent de Goma, au Nord-Kivu, et de Bukavu, au Sud-Kivu. Les candidats au rapatriement se présentent aux points de rassemblement établis dans les deux provinces. Ils sont par la suite transférés aux centres de transit où le HCR, la Commission Nationale pour les Réfugiés (CNR), la direction Générale des Migrations (DGM) et les autres partenaires procèdent à l’enregistrement et au contrôle sanitaire.

Pour promouvoir ce retour volontaire, le HCR sensibilise les réfugiés à travers des émissions radiophoniques diffusées au Nord et au Sud-Kivu à travers des stations de radio communautaire. En outre, il a augmenté le viatique remis au candidat au rapatriement. Un adulte reçoit désormais 200 dollars américains et un enfant 100 dollars pour faciliter leur réintégration au Rwanda.

FIN/INFOSPLUSGABON/VNK/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon