Rd Congo : poursuite de la campagne de sensibilisation contre la discrimination et la stigmatisation liées au Vih/Sida

28 Février 2018

Kinshasa, RD Congo, 28 février (Infosplusgabon) - La Mission des Nations unies pour la stabilisation en Rd Congo (MONUSCO) poursuit sa campagne médiatique de sensibilisation contre la discrimination et la stigmatisation liées au Vih/Sida qu’elle a entamée lundi 26 mars, à l’occasion de la commémoration le 1er mars 2018 de la Journée internationale zéro discrimination en Rd Congo, a déclaré mercredi au cours de la conférence hebdomadaire de l’ONU, Florence Marchal, porte-parole de la MONUSCO.

« Pour la commémoration de cette 5ème Journée de zéro discrimination, il est très important et nécessaire aussi que les personnes vivant avec le Vih reçoivent une bonne éducation et des conseils adaptés à leurs besoins », a souligné Mme Marchal, ajoutant que la discrimination continue à les empêcher d’avoir accès aux services de conseils et aux traitements appropriés.

Au terme de cette campagne le 2 mars 2018, a-t-elle souligné, la Mission espère que la population locale et l’ensemble du personnel du système des Nations unies connaîtront l’importance de zéro discrimination au sein de sa communauté.

Elle espère également, qu’à l’issue de cette campagne, il y aura un changement de comportement positif envers les personnes vivant avec le Vih, une prise de conscience poussée, plus de tolérance, d’inclusion, et surtout l’encouragement au dépistage précoce qui reste l’un des moyens efficaces de prévention de cette épidémie mondiale.

La MONUSCO entreprend, en synergie avec l’ONUSIDA, des campagnes pour sensibiliser la population afin de réduire le nombre de cas de ce phénomène qui reste l’un des obstacles majeurs de la lutte contre le Vih.

A travers le programme des activités de terrain que mène la section Vih/Sida, la MONUSCO célèbre aussi la diversité et encourage en même temps la tolérance, l’inclusion, et surtout le dépistage précoce du Vih.

FIN/INFOSPLUSGABON/VNK/GABON 2018

