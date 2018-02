Le Chef de la MONUSCO en mission de travail à Addis-Abeba

28 Février 2018

Kinshasa, Rd Congo, 28 février (Infosplusgabon) - La Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations unies et Chef de la Mission des Nations unies pour la stabilisation en RD Congo, Mme Leila Zerrougui, séjourne à Addis-Abeba où elle participe à la 20ème réunion du Comité d’appui technique du Mécanisme régional de suivi lié à l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération, a indiqué, au cours de la conférence hebdomadaire de l’ONU, Florence Marchal, porte-parole de la MONUSCO.

Selon Florence Marchal, Mme Zerrougui aura des rencontres avec des représentants de l’Union africaine (UA) et se rendra ensuite au siège des Nations unies à New York, dans le cadre de réunions sur la RD Congo organisées par le Conseil de sécurité et de consultations en vue du prochain renouvellement du mandat de la Mission.

Mme Zerrougui, qui a pris ses fonctions le 12 février, en remplacement de Maman Sidikou à la tête de la MONUSCO, a rencontré les différentes autorités congolaises à qui elle a promis notamment de relever les défis concernant plusieurs résolutions des Nations unies au sujet de la RDC qui sont restées lettre morte et celles concernant la protection des civils.

Elle va poursuivre la mise en œuvre du mandat de la mission onusienne, conformément à la résolution 2348, qui consiste notamment en la protection de la population civile en RDC et à faire le suivi de la mise en œuvre de l’accord du 31 décembre 2016 et du processus électoral en cours dans ce pays. Elle a également plaidé pour un processus électoral apaisé en Rd Congo.

FIN/INFOSPLUSGABON/VNK/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon