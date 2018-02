Le président tunisien ouvre le premier congrès ministériel sur l'appartenance et l'identité juridique

28 Février 2018

Tunis, Tunisie, 28 février (Infosplusgabon) - Le président tunisien, Béji Caïd Essebsi, a ouvert, mercredi matin à Tunis, le premier congrès ministériel sur ''l’appartenance et l’identité juridique'', organisé en partenariat avec la Ligue des Etats arabes et le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (Hcr).

Cette rencontre a enregistré la participation des ministres chargés des questions de la Femme, de l'Enfance et des représentants des ministères chargés des Affaires étrangères et des Affaires sociales ainsi que ceux de la Justice et de l'Intérieur et des organisations régionales et internationales.

Sont aussi attendus à la rencontre des représentants des organisations concernées par la défense des droits de l'Homme, de la Société civile et des parlementaires de plusieurs pays arabes, indique un communiqué de la Ligue arabe.

Ce congrès s’inscrit dans le cadre de la campagne globale 'I Belong'' (J’appartiens) lancée par le Hcr, qui vise la réduction des cas d’apatridie à travers le monde.

Cette manifestation vient aussi concrétiser les recommandations issues du premier congrès arabe sur les nouvelles pratiques et les opportunités régionales de renforcement des droits de la femme à l’égalité dans l’obtention de la nationalité, qui a eu lieu les 1 et 2 octobre 2017, rappelle-t-on.

Le congrès se tient aussi à la veille de l'ouverture, jeudi à Tunis, des réunions de la 37ème session de la Commission de la femme arabe et une rencontre régionale préparatoire de la 62ème session de la Commission de la condition de la femme des Nations unies.

Les travaux de la Commission de la femme arabe seront consacrés à l’autonomisation de la femme et à l’amélioration de ses conditions dans le monde arabe, souligne le communiqué.

