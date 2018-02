Un guide mondial à l'intention des prestataires de soins de santé fournissant des conseils précis et pratiques pour le conseil des clients

27 Février 2018

LIBREVILLE, Gabon, 27 février (Infosplusgabon) - Asianet-Pakistan a récemment rapporté à travers un communiqué de presse que la planification familiale est considérée comme un « excellent choix » en matière de développement et une intervention vitale pour des millions de femmes et de filles.

Pour que les efforts de planification familiale soient couronnés de succès dans le monde entier, il est essentiel de disposer d'un personnel de santé bien formé et bien éduqué. À l'appui des intervenants mondiaux de la planification familiale, une nouvelle édition de la Family Planning: A Global Handbook for Providers (Planification familiale : guide international pour les prestataires), communément appelé le guide international (Global Handbook), sera publié le 15 février à New Delhi, en Inde, lors de la réunion du Implementing Best Practices (IBP, consortium régional 2018 de l'initiative de mise en œuvre des meilleures pratiques).

Rédigé en termes clairs et organisé pour pouvoir être consulté rapidement, le guide international a servi de référence normative internationale sur les méthodes de planification familiale et les sujets connexes depuis sa première publication en 2006. À ce jour, plus de 500 000 exemplaires ont été distribués dans 13 langues. Ce sera la troisième édition publiée conjointement par la Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (école de santé publique Johns Hopkins Bloomberg) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS), avec le soutien de l'Agence américaine pour le développement international (USAID) et son projet Knowledge for Health (K4Health).

Le guide international est approuvé par plus de 125 organisations à travers le monde, dont beaucoup sont membres de l'initiative IBP.

« Le guide international confirme que toutes les femmes, y compris les filles et les jeunes femmes, peuvent utiliser pratiquement n'importe quelle méthode contraceptive », a déclaré le Dr Ian Askew, directeur du département de la santé et de la recherche génésique de l'OMS. « Fournir la plupart des méthodes contraceptives n'est généralement pas compliqué et peut être fait d'une manière qui respecte la dignité et l'autonomie de chaque client ».

La nouvelle édition comprend des informations sur les méthodes disponibles et nouvelles, dont le DIU-LNG et les implants, les méthodes réversibles à action prolongée ; l'acétate de médroxyprogestérone retard sous-cutané (AMPR-SC) avec possibilité d'auto-injection ; et le nouvel anneau vaginal libérant de la progestérone pour les femmes qui allaitent. D'autres mises à jour incluent :

De nouvelles recommandations de l'OMS, y compris des conseils sur des sujets tels que la violence conjugale, le partage des tâches et le service aux clients handicapés.

Une nouvelle section sur la façon dont les prestataires de planification familiale devraient respecter, protéger et satisfaire les droits de l'homme de leurs clients.

Une nouvelle aide au travail visant à savoir s'il faut utiliser la liste de vérification de la grossesse ou un test de grossesse ainsi qu'à conseiller les femmes qui veulent des injectables progestatifs lorsque le risque de VIH est élevé.

« Grâce aux informations incluses dans le guide international et les ressources adéquates, les prestataires peuvent s'assurer que les intentions de procréation, la situation de vie et les préférences du client gouvernent ses décisions en matière de planification familiale », a déclaré Ellen Starbird, la directrice du bureau de la population et de la santé génésique de l'USAID.

La troisième édition du guide international est disponible en anglais et sera bientôt traduite en français et en espagnol. Toutes les copies imprimées sont distribuées avec un exemplaire gratuit de « Do You Know Your Family Planning Choices? » (Connaissez-vous vos choix en matière de planification familiale ?), un tableau mural résumant chaque méthode contraceptive pouvant être affiché par les fournisseurs pour les clients. Un nouveau site Web du guide international, www.fphandbook.org, a également été lancé aujourd'hui.

Pour télécharger le guide international ou pour commander des exemplaires imprimés, veuillez visiterwww.fphandbook.org.

K4Health partage des connaissances et des outils précis et mis à jour pour renforcer les efforts de planification familiale et de santé génésique dans le monde entier. K4Health est soutenu par le bureau de la santé de la population et de la santé génésique de l'Agence américaine pour le développement international (USAID), le bureau pour la santé mondiale, en vertu de l'accord de coopération n° AID-OAA-A-13-00068 avec l'institution universitaire Johns Hopkins University. Le projet est dirigé par le Johns Hopkins Center for Communication Programs (Centre Johns Hopkins pour les programmes de communication) en collaboration avec FHI 360, IntraHealth International et Management Sciences for Health. ( Contact : Anne Kott ( Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. ).

