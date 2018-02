Libye : La promotion de la coopération libyo-turque au menu d'un entretien à Istanbul

27 Février 2018

Tripoli, Libye, 27 février (Infosplusgabon) - Le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Fayez Al-Sarraj, s'est entretenu, lundi à Istanbul, avec le président turc, Recep Tayyip Erdogan des moyens de développer les relations bilatérales et la coopération économique entre les deux pays.

Les moyens de faire retourner les entreprises turques pour aider à relancer l'économie et la reconstruction en Libye, ont figuré au menu de cet entretien, a indiqué un communiqué du Bureau de communication du Conseil présidentiel.

Le président du Conseil présidentiel et le président turc ont salué les résultats de la conférence turco-libyenne sur le développement et l'investissement qui s'est achevée, dimanche à Istanbul, et ont abordé le rôle des entreprises turques dans la reconstruction et l'investissement.

Le président Erdogan a souligné la volonté de son pays de contribuer à l'investissement et le développement dans tous les domaines en Libye, réitérant le soutien de son pays au gouvernement de réconciliation nationale et les efforts déployés par le président du Conseil présidentiel pour apporter la stabilité et la sécurité dans le pays.

Pour sa part, le résident du Conseil présidentiel, Fayez Al-Sarraj, a souligné lors de la réunion les liens historiques qui unissent les deux pays et a exprimé sa gratitude pour le soutien de la Turquie au processus consensuel et la promotion de l'opération politique.

M. Al-Sarraj a indiqué que le chemin vers l'Etat souhaité en Libye ne peut intervenir que par la réconciliation nationale globale et un engagement envers le droit constitutionnel et la conduite d'élections juste qui met fin à la période de transition pour que les gens choisissent selon leur volonté libre qui dirige le pays.

Les ministres des Affaires étrangères, Mohamed Siala et de la Planification, Tahar Jehimi, le conseiller politique du président du Conseil présidentiel, Taher Al-Sunni, l'ambassadeur libyen en Turquie, Abdelrazak Mokhtar et un certain nombre de responsables turcs.

Il est à noter que le président du Conseil présidentiel, Fayez Al-Sarraj, est arrivé, dimanche en Turquie, pour une courte visite de travail.

