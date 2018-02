Deux morts, bilan provisoire de la marche de dimanche en Rdc, selon l’Acaj

26 Février 2018

Kinshasa, RD Congo, 26 février (Infosplusgabon) - La Police nationale congolaise a réprimé dans le sang, dimanche, la marche pacifique initiée par le Comité Laïc de coordination (Clc) dans les différentes paroisses de l’archidiocèse de Kinshasa et des diocèses des provinces de la RD Congo, faisant deux morts par balles, a déclaré, lundi à la presse, Me Georges Kapiamba, président de l’Acaj, une ONG de défense des droits de l’Homme.

Selon Me Kapiamba, on a enregistré un mort à Kinshasa et un autre à Mbandaka, dans la province de l’Equateur (Sud-ouest de la RD Congo), ainsi que de nombreux blessés et interpellations. La Police a usé de manière disproportionnée la force contre des manifestants pacifiques.

"Nous condamnons cette énième répression. Nous constatons qu’après les répressions des 31 décembre 2017 et 21 janvier 2018, le gouvernement n’a pas suivi les recommandations que nous lui avons prescrites. Vous ne pouvez pas accepter de faire partie d’une commission d’enquête mixte sur les violations résultant de ces deux précédentes répressions et ordonner encore aux forces de l’ordre à commettre les mêmes actes, à faire usage disproportionné de la force", a déploré Me Kapimba, qui fait également partie des membres de la commission mixte gouvernement-ONG de défense des droits de l’Homme sur le répression des manifestations.

La Conférence épiscopale nationale du Congo (Cenco) et la Mission des Nations unies pour la stabilisation en RD Congo (Monusco) ont également confirmé le bilan de deux morts, tandis que pour le gouvernement, il n’y a eu que quelques blessés.

Cependant, la veille de la marche, le commandant de la Police de la ville de Kinshasa, Sylavano Kasongo, avait rassuré que les policiers n’allaient pas tirer sur la population.

« J’ai dit aux policiers de ne pas tirer sur la population qui est une population civile, qui n'est pas armée. Nous avons d’autres méthodes pour maintenir l’ordre public. On a les matériels non létaux. On n’a pas droit de tirer sur la population avec des balles réelles. Ce sont nos compatriotes. Nous serons fermes. Nous serons stricts. Nous serons courtois », avait affirmé le commandant de la Police de Kinshasa.

