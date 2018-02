Les acteurs de la filière anacarde de Casamance demandent un accompagnement de l'Etat sénégalais

26 Février 2018

Ziguinchor, Sénégal, 26 février (Infosplusgabon) - L’Etat du Sénégal doit accompagner les opérateurs locaux qui évoluent dans le secteur des noix de cajou pour leur permettre de contrôler la filière de façon autonome comme en Côte d’Ivoire ou en Guinée-Bissau, a déclaré, ce week-end à Ziguinchor, Siaka Diallo, le président des opérateurs de la filière anacarde de la région.

Siaka Diallo a fait cette déclaration à l’occasion d’une grande rencontre que les professionnels de ce secteur ont tenue en vue de préparer la campagne de l’année 2018 qui débute au mois d’avril. Selon lui, l’envahissement du marché local par les opérateurs asiatiques et notamment Indiens est un mal nécessaire pour un bon déroulement de la campagne, un bon développement de la filière, mais il faut accompagner les opérateurs locaux en y mettant tous les moyens nécessaires pour que la commercialisation de cette noix soit contrôlée par les opérateurs sénégalais.

‘’Les opérateurs asiatiques sont un mal nécessaire, mais il faut rendre la filière locale autonome comme on l’a fait en Côte d’Ivoire et la Guinée-Bissau. Il faut accompagner les opérateurs locaux et ne pas imposer des prix qui ne seront pas acceptés par les partenaires extérieurs, sinon on va compromettre la filière. Il faut que l’Etat accompagne donc les opérateurs locaux en mettant à leur disposition des moyens financiers et prendre des mesures qui permettent à ces derniers de s’approprier cette noix, que celle-ci soit labellisée et porte la marque made in Sénégal.

"De ce fait, les opérateurs locaux peuvent aller chercher des partenaires industriels étrangers et signer des contrats avec eux. Les Asiatiques qui viennent faire campagne ici devraient avoir des contrats avec les opérateurs locaux. Ils ne devraient plus imposer leurs prix parce que nous avons notre argent, donc nous achetons les noix pour leur revendre ça au prix Fob ou nous-mêmes nous exportons ça vers l’Inde ou le Vietnam’’, a-t-il déclaré.

’’Les exportateurs asiatiques, qui viennent ici, sont des commerçants comme nous. Donc, l’Etat doit s’y mettre pour que les opérateurs locaux soient accompagnés avec suffisamment de moyens financiers comme les opérateurs qui évoluent dans le secteur de l’arachide’’, a-t-il ajouté.

Siaka Diallo signale que sa structure a mis en place un plan d’action en prélude de la venue annoncée du ministre du Commerce qui devrait tenir une grande rencontre à Ziguinchor avec l’ensemble des acteurs de la filière anacarde pour définir la campagne 2018.

Il note que les objectifs de son organisation, c’est de mieux organiser la filière et aller vers la création d’une interprofession, harmoniser les actions des professionnels pour rendre la filière anacarde très porteuse pour le développement du pays. "C’est ce qui explique la mise en place d’un cadre de concertation régional où tous les maillons de la filière se sont retrouvés", a-t-il confié, indiquant que tous les acteurs de la filière de la Casamance vont se retrouver dans une seule structure qui va regrouper toutes les régions du pays afin que les opérateurs sénégalais du secteur parlent d’une même voix.

