Cyclisme: démarrage mercredi à Bamako de la 8ème édition de la Boucle du Mali

Bamako, Mali, 26 février (Infosplusgabon) - La 8ème édition du tour du Mali dénommé « Boucle du Mali » en cyclisme, organisée par le ministère malien des Sports et la Fédération malienne de cyclisme (Fmc), démarre mercredi prochain à Bamako, a-t-on appris de source sportive.

Les cyclistes de onze équipes venues du Mali, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée-Conakry, du Niger, du Sénégal, de la Rd Congo, du Togo et du Maroc prendront part à cette compétition qui couvre cinq étapes de 653 km. Les coureurs vont traverser les régions de Kayes (ouest), Koulikoro (nord-est), Sikasso (sud), Ségou (centre) et le district de Bamako.

Selon le programme de la course, la première étape, sur une distance de 130 km, part de Kati pour s'achever à Bamako. La 2ème étape est prévue jeudi sur le tronçon Bamako – Bougouni (160 km) avec coucher à Bougouni.

Les cyclistes s’affrontent vendredi pour la 3ème étape Bougouni – Niena (130km) avec coucher et transbordement à Koutiala. La 4ème étape (Koutiala – Bla 113km), avec coucher et transbordement à Bamako sera courue samedi. La cinquième et dernière étape (Bamako - Siby 120 km) est programmée pour dimanche, selon la Fédération malienne de cyclisme.

