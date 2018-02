La presse malienne s'est penchée ce lundi sur la conférence de Bruxelles sur le financement du G5 Sahel

26 Février 2018

Bamako, Mali, 26 février (Infosplusgabon) - La presse malienne s’est penchée, ce lundi, sur la conférence de haut niveau tenue vendredi à Bruxelles autour du financement du G5 Sahel, organisation régionale regroupant le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, dont l’objectif est de lutter contre le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne et promouvoir le développement de cette zone.

« Sécurité et développement au Sahel : la conférence de Bruxelles mobilise 414 millions d’euros (plus de 272 milliards de F fa), titre à sa Une la quotidien national, "l’Essor".

Le journal se réjouit de la tenue de cette conférence organisée sous l’égide de l’Union européenne (UE), de l’ONU, de l’Union africaine (UA) et des pays membres du G5 Sahel, qui a permis de confirmer l’engagement politique de l’UE, aux côtés des pays du Sahel, de mobiliser 414 millions d’euros en soutien à la force conjointe de G5 Sahel et de renforcer la coordination et l’efficacité de l’aide au développement durable de la région.

Le journal, qui fait un compte rendu détaillé de la rencontre, a publié l’intervention du président malien, Ibrahim Boubacar Kéita (IBK), qui se dit satisfait de la mobilisation autour de Sahel.

« C’est une quête légitime. Nous pensons que ce qui est fait ailleurs dans la lutte contre le terrorisme est égal à ce qui est fait au Sahel. C’est la même dimension, c’est la même profondeur, c’est le même but. Donc on ne peut pas comprendre qu’un milliard soit quotidiennement dépensé en bombardement, en logistique et autres activités dans une partie du monde parfois à vocation similaire et que dans notre espace à nous, nous soyons là en difficultés de réunir ce que nous souhaitons mettre en place. Je pense que les 75 millions d’euros sont possibles annuellement (pour le financement de la Force conjointe du G5 Sahel)», déclare le président IBK dans son intervention.

« 414 millions d’euros promis au G5 Sahel : faut-il crier victoire ?», s’interroge le bi-hebdomadaire « Le Challenger » qui estime qu’en dépit de la mobilisation et de la joie affichée par les chefs d’Etat du G5 Sahel, très satisfaits, force est de reconnaître que la somme promise par les donateurs est légèrement en dessous des 423 millions d’euros nécessaires.

Entre l’annonce des engagements et la mise à disposition des fonds, il y a un temps plus ou moins long qui ne peut pas s’accommoder avec la pression des groupes terroristes, note le bi-hebdomadaire qui pense qu’au-delà des difficultés pouvant découler de la mobilisation de l’enveloppe promise à Bruxelles, d’autres obstacles se dressent sur le chemin de l’opérationnalisation rapide et efficace de la force conjointe du G5 Sahel commandée par le général malien Didier Dacko, notamment la crise de confiance entre les différents chefs d’Etat de l’organisation régionale qui n’ont pas la même perception de la lutte et surtout les moyens utilisés.

L’hebdomadaire du lundi « Providentiel » pense que la réunion du vendredi est intervenue à un moment où le contexte sécuritaire se dégrade au nord et au centre du Mali touchant sérieusement les frontières nigériennes et burkinabé, relevant que les groupes extrémistes mettent de plus en plus pression sur les forces nationales et internationales.

Pour le journal, la rencontre du vendredi à Bruxelles a été bénéfique suite à l’annonce par le président de la Commission de l’UA de la mobilisation de 414 millions d’euros.

Un autre hebdomadaire, « La Sentinelle », estime que le défi majeur est de parvenir à un financement non sporadique, reprenant le propos du président nigérien, président en exercice du G5 Sahel, faisant allusion à la demande formulée, en vain depuis des mois, par le G5 Sahel de placer la force conjointe du G5 Sahel sous le chapitre VII de la Charte de l’ONU qui permettrait un financement plus durable.

Le journal félicite les donateurs pour la mobilisation des fonds qui sont toujours au stade des promesses, regrette-t-il.

De son côté, le quotidien privé « Le Soir de Bamako » se réjouit du fait que, finalement, le cri de cœur des chefs d’Etat des pays du G5 Sahel appuyé par le chef de l’Etat français Emmanuel Macron, ait été entendu et compris par les pays partenaires et amis. Raison pour laquelle écrit ce journal, ceux-ci n’ont pas hésité à donner une réponse positive à leur sollicitation.

Longtemps hésitants, par rapport aux capacités des pays du G5 à faire face au terrorisme, les pays partenaires et amis du G5 Sahel ont finalement été convaincus de la nécessité de la mutualisation des efforts afin que le Sahel ne soit pas en permanence le nid des terroristes, écrit le journal.

« Le résultat de la rencontre de Bruxelles sur le financement de la force conjointe du G5 Sahel a été globalement positif », indique le quotidien privé « L’Indépendant » pour qui, cette force devrait pouvoir couvrir, ne serait-ce que pour un an, ses coûts de fonctionnement estimés à 423 millions d’euros.

Le journal pense qu’avec l’apport des donateurs estimé à 414 millions d’euros, les opérations militaires de la force conjointe composée de 5.000 hommes, soit 10.000 par pays, pourraient commencer, sans problème majeur, leur croisade contre le terrorisme.

