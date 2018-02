Somaliland : une décision du gouvernement qui encourage les MGF préoccupe les organisations de défense des enfants

26 Février 2018

Hargeisa, Somaliland, 26 février (Infosplusgabon) - Les organisations de défense des droits des enfants présentes au Somaliland ont exprimé leur inquiétude face à une récente décision du gouvernement du Somaliland qui encourage l'Excision/Mutilation génitale féminine (E/Mgf).

Selon les organisations - Save the Children, CARE International et le Comité internationale de la Croix-rouge (Cicr) - cette décision, rendue publique le 6 février 2018, va à l'encontre de l'engagement à abandonner l'E/Mgf et éliminer toutes les pratiques nocives.

Dans un communiqué conjoint publié lundi, ces organisations estiment que cette décision mettra à mal des décennies d'investissements faits dans le but de supprimer l'E/Mgf en Somalie et au Somaliland et sape la mobilisation, la prise de conscience et le travail de prévention entrepris par les communautés, les organisations nationales et internationales et le gouvernement destinés à parvenir à l'abandon total de l'E/Mgf en Somalie et au Somaliland.

Le 6 février, le ministère des Affaires islamiques du Somaliland a publié une décision rendant certains types de E/Mgf "obligatoires" pour toutes les filles au Somaliland et en même temps interdisant les formes les plus extrêmes.

"Les Mutilations génitales féminines sont une procédures nocives quel que soit le niveau de mutilation. Elles doivent être déconseillées à tous les niveaux", a déclaré Timothy Bishop de Save de Children Somalie/Somaliland, au nom de toutes les autres organisations.

Toutefois, ces organisations ont salué l'interdiction des formes extrêmes de E/Mgf mais ont insisté sur le fait que la décision doit être appliquée à toutes les formes de E/Mgf. Les organisations ont fait savoir qu'elles continueront à discuter avec le gouvernement du Somaliland afin d'explorer les voies et moyens grâce auxquels les décisions prises seront dans le meilleur intérêt des enfants au Somaliland.

