Mali: fin de la phase aller des éliminatoires Zone Afrique (Groupe B) de la Coupe du Monde FIBA--Chine 2018

26 Février 2018

Bamako, Mali, 26 février (Infosplusgabon) - L’équipe nationale masculine du Mali de basket-ball s’est inclinée, dimanche à Bamako, face à son homologue du Nigeria (59 - 82) lors de la troisième et dernière journée de la phase aller des éliminatoires Zone Afrique (groupes) de la Coupe du Monde FIBA-Chine 2018, a -t-on appris de source sportive.

De son côté, l’Ouganda a battu le Rwanda 79 à 63.

A l’issue de la phase aller, le Nigeria s’est classé premier avec trois victoires, le Mali, le Rwanda et l’Ouganda ont engrangé chacun une victoire et deux défaites.

La phase retour est prévue du 29 juin au 1er juillet au Nigeria. Les trois premiers de deux phases seront qualifiés pour le second en compagnie de trois qualifiés des Groupes A, C et D.

