Neuf nouveaux ambassadeurs ont présenté leurs lettres de créance au chef de l'Etat burundais

26 Février 2018

Bujumbura, Burundi, 26 février (Infosplusgabon) - Le chef de l’Etat burundais, Pierre Nkurunziza, a reçu, lundi, tour à tour, neuf nouveaux ambassadeurs venus de la Slovaquie, de la Corée du Sud, d’Israël, de l’Indonésie, des Philippines, du Portugal, de la Suède, de la Grande-Bretagne et de la Serbie, venus lui présenter leurs lettres d’accréditation auprès du Burundi, a rapporté la radio publique.

Les diplomates ont eu l’occasion de prendre la température de la situation sécuritaire du Burundi, quelques jours avant leurs accréditations, et ont trouvé que c’est un « très beau et paisible pays », d’après la même source.

La radio d’Etat burundaise a néanmoins fait savoir que tous ces nouveaux diplomates représenteront leurs pays respectifs à partir de certaines grandes capitales africaines, notamment Nairobi, au Kenya, Dar-es-Salaam, en Tanzanie, Kigali, au Rwanda, Kinshasa, en République démocratique du Congo (Rdc), et Addis-Abeba, en Ethiopie.

Le pouvoir burundais tente de diversifier les relations diplomatiques pour briser l’isolement dans lequel l’ont mis ses principaux partenaires traditionnels occidentaux à cause de la crise politique et des droits humains autour des élections controversées et émaillées de violences de 2015, dont une tentative de putsch militaire manqué.

Le dernier rapport des Nations unies sur le Burundi maintient néanmoins que l'impasse politique persiste à cause d'un manque de volonté du pouvoir central de résorber la crise par le dialogue avec l'opposition.

Dans ce rapport, « il apparaît une manipulation et une déformation de l’évolution politique et sécuritaire du pays », a aussitôt réagi le pouvoir burundais.

Le communiqué final du 19ème Sommet des chefs d’Etat de la Communauté d’Afrique de l’Est (Cae), tenu vendredi à Kampala, la capitale d’Ouganda, a renouvelé la confiance à Benjamin William M'Kapa, l’ancien président tanzanien, pour poursuivre ses efforts de médiation dans la crise burundaise.

