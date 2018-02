Programme des 16èmes de finale de la Ligue des Champions CAF 2018

26 Février 2018

Le Caire, Egypte, 26 février (Infosplusgabon) - Les 16èmes de finale de la Ligue des Champions d'Afrique de football 2018 seront disputées en mars prochain.

Les anciens champions, Wydad Casablanca du Maroc - champion en titre, Al-Ahly d'Egypte - deuxième en 2017 et huit fois vainqueur; l'Etoile du Sahel de Tunisie - vainqueur en 2007; le TP Mazembe de la RD Congo - 5 fois vainqueur; le Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud - vainqueur en 2016, ont été exemptés du tour préliminaire.

La manche aller sera disputée le 6 et 7 mars et la manche retour le 16,17 et 18 mars.

Saint George (Ethiopie) - KCCA (Ouganda)

Zanaco (Zambie) - Mbabane Swallows (Swaziland)

Wydad Casablanca (Maroc) - Williamsville AC (Côte d'Ivoire)

Aduana Stars (Ghana) - ES Sétif (Algérie)

Al-Ahly (Egypte) - CF Mounana (Gabon)

MFM (Nigeria) - MC Alger (Algérie)

Horoya (Guinée) - Génération Foot (Sénégal)

Young Africans (Tanzanie - Township Rollers (Botswana)

Gor Mahia (Kenya) - Espérance de Tunis (Tunisie)

Étoile du Sahel (Tunisie) - Plateau United (Nigeria)

AS Togo-Port (Togo) - Al-Hilal (Soudan)

ZESCO United (Zambie) - ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire)

TP Mazembe (RD Congo) - UD Songo (Mozambique)

Difaâ El Jadidi (Maroc) - AS Vita Club (RD Congo)

1º de Agosto (Angola) - Bidvest Wits (Afrique du Sud)

Rayon Sports (Rwanda) - Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

Les 16 vainqueurs vont accéder à la phase de groupes tandis que les 16 perdants seront reversés en Coupe de la Confédération.

