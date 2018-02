26 Février 2018

Le Caire, Egypte, 26 février (Infosplusgabon) - Voici le programme du 1er tour de la Coupe de la CAF 2018 qui mettra aux prises 32 équipes les 6 et 7 mars pour les matches aller et les 16, 17 et 18 mars pour les manches retour:

Petro de Luanda (Angola) - SuperSport United (Afrique du Sud)

Costa do Sol (Mozambique) - Cape Town City (Afrique du Sud)

Energie (Bénin) - Enyimba (Nigeria)

Djoliba (Mali) - APR (Rwanda)

AS Port-Louis 2000 (Maurice) - Fosa Juniors (Madagascar)

AS Maniema Union (RD Congo) - USM Alger (Algérie)

Olympique Star (Burundi) - Al-Hilal Al-Obayid (Soudan)

DC Motema Pembe (RD Congo) - Deportivo Niefang (Guinée équatoriale)

CS La Mancha (Congo) - Al-Ahly Shendi (Soudan)

10 Al-Ittihad Tripoli (Libye) - Akwa United (Nigeria)

11 CARA Brazzaville (Congo) - US Ben Guerdane (Tunisie)

12 CR Belouizdad (Algérie) - Nkana (Zambie)

13 Simba (Tanzanie) - Al-Masry (Egypte)

14 RS Berkane (Maroc) - Club Africain (Tunisie)

15 Raja Casablanca (Maroc) - FC Nouadhibou (Mauritanie)

16 Welayta Dicha (Ethiopie) - Zamalek (Egypte)

Les 16 vainqueurs du premier tour accéderont au second tour où ils seront rejoints par les 16 perdants du premier tour de la Ligue des Champions.

FIN/INFOSPLUSGABON/PLM/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon