La visite d'une mission tripartite sur l'immigration et la fermeture du site pétrolier d'al-Fil à la Une des journaux libyens

26 Février 2018

Tripoli, Libye, 26 février (Infosplusgabon) - La question de l'immigration clandestine en Libye a repris le devant de la scène en faisant l'actualité des journaux paraissant cette semaine avec la visite à Tripoli d'une mission de haut niveau de l'Union africaine (UA), de l'Union européenne (UE) et des Nations unies (ONU) destinée à faire le point sur les progrès réalisés et renforcer la coopération avec les autorités libyennes dans la réponse conjointe aux défis de la migration et de protection.

La presse libyenne s'est également focalisée sur la fermeture du champ pétrolier d'al-Fil dans le Sud du pays, illustrant le retour de l'insécurité sur les sites pétroliers libyens qui provoque l'interruption de la production pétrolière, principale source de revenus du pays.

La situation des habitants de Tawergha toujours coincés dans le désert libyen dans des conditions difficiles après l'interruption brutale de leur périple de retour vers leur ville et les efforts en vue de débloquer la situation ont intéressé les journaux libyens.

Se faisant l'écho du communiqué final sanctionnant la visite de la mission tripartite de haut niveau, le journal "al-Wassat" a rapporté que les progrès réalisés au niveau du rapatriement humanitaire volontaire des migrants de la Libye avec le retour de 19.370 migrants dans leurs pays d'origine en 2017 et de 9.379 depuis le 28 novembre 2017 à ce jour, ont été salués.

Le journal a indiqué que 1.211 réfugiés ont été évacués de la Libye vers le Niger en vue de leur réinstallation, depuis décembre 2017, appelant à des efforts supplémentaires pour assurer la protection des réfugiés, notamment en permettant au HCR de travailler au-delà des sept nationalités officielles reconnues par le gouvernement libyen dans le cadre de leur évacuation hors de la Libye pour leur réinstallation.

Selon le site de l'hebdomadaire paraissant en Egypte, la mission conjointe a également souligné la nécessité de mettre en œuvre un enregistrement complet et systématique dans les points de débarquement et dans les centres de détention tenus par les autorités libyennes, avec le soutien de l'OIM et du HCR afin d'assurer la sécurité et la traçabilité de tous les réfugiés et migrants.

"Al Wassat" a assuré que les membres de la mission ont souligné l'importance d'améliorer les conditions des migrants et des réfugiés dans les centres de détention, notamment en permettant un accès sans entrave aux agences des Nations unies et aux acteurs humanitaires, ainsi que la protection et la libération des personnes vulnérables.

La nécessité d'améliorer le niveau des services consulaires offerts par les pays d'origine a été jugée cruciale afin de maximiser le potentiel de l'aide humanitaire aux migrants vulnérables qui souhaitent retourner chez eux, a figuré parmi les recommandations de la mission, selon le journal qui précise qu'il a été demandé aussi aux autorités libyennes de prendre des mesures pragmatiques pour faciliter la sortie des migrants/réfugiés, notamment en renonçant à l'obligation de visa de sortie dans ces circonstances exceptionnelles.

Le journal a assuré que la mission conjointe a exprimé son soutien continu aux autorités libyennes dans leurs efforts pour relever les défis de la migration irrégulière, promettant que le niveau opérationnel du groupe de travail continuera de s'engager et de collaborer avec les autorités libyennes afin de consolider les progrès réalisés actuellement.

Pour sa part, le journal Afrigatenews s'est intéressé à la décision de la Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC) de décréter l'Etat de force majeure pour le champ pétrolier d'al-Fil après l'apparition de problèmes sécuritaires suite à l'irruption d'un groupe de garde des installations pétrolières qui ont terrorisé les travailleurs sur le site, tirant en l'air et semant le désordre dans les bureaux administratifs.

Reprenant une publication de la NOC sur sa page Facebook, le journal a précisé que "le champ pétrolifère d'Al-Fil a été fermé et les travailleurs évacués après la détérioration de la sécurité et les menaces proférées par les gardes des installations pétrolières branche Fezzan contre le personnel et leur irruption dans les bureaux administratifs, ainsi que le désordre dans les documents officiels et les tirs en l'air, terrorisant le personnel".

Citant le directeur de la NOC, Mustapha Sanallah, Afrigatenews a indiqué que "la sécurité des travailleurs est une priorité pour l'institution et est plus importante que la production de pétrole", ajoutant que la garde pétrolière est sous la tutelle du ministère de la Défense qui représente l'autorité compétente pour répondre à leurs doléances plutôt que la NOC.

Selon le journal électronique, le responsable de la NOC a demandé "aux institutions qui supervisent l'organe des gardes des installations pétrolières de trouver une solution rapide aux actions de certains individus et la nécessité de réorganiser l'appareil en un organe actif dans la protection des installations pétrolières".

A rappeler que la production pétrolière libyenne qui atteint actuellement plus d'1 million de barils par jour, alors que la capacité réelle est de 1,6 million de b/j en temps normal, est affectée par la violence qui sévit dans le pays en raison de la prolifération des armes et l'absence des organes de sécurité étatiques capables de maintenir l'ordre et imposer la volonté de l'Etat.

Le journal "al-Marsad" a fait le suivi de la situation des habitants de Tawergha, décrivant des conditions difficiles auxquelles sont confrontés ces citoyens libyens dont le voyage de retour dans leur ville a été interrompu par des groupes armés de Misrata malgré un accord dûment signé sous le parrainage de la Mission d'appui des Nations unies en Libye (UNSMIL) et en dépit du feu vert du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale.

Pour le journal, les pourparlers se poursuivent toujours à différents niveaux mais il n'y a pas de solution en vue, dénonçant les souffrances auxquels sont assignés les habitants de Tawergha qui ont organisé des manifestations sur place et ont tenté de forcer le passage vers leur ville mais en ont été dissuadés par les groupes armés qui ont tiré des coups de sommation effrayant les femmes et les enfants formant le cortège.

FIN/INFOSPLUSGABON/PLM/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon