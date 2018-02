Ghassan Salamé examine avec les autorités libyennes le retour des habitants de Tawergha

25 Février 2018

Tripoli, Libye, 25 février (Infosplusgabon) - L'Envoyé de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé, s'est entretenu dimanche à Tripoli, avec le ministre d'Etat chargé des questions des réfugiés et des personnes déplacées, Youssef Jelala, sur le retour dans leur ville des habitants de Tawergha coincés depuis le 1er février en plein désert dans des conditions difficiles.

Un communiqué publié dimanche sur la page officielle de la Mission d'appui des Nations unies en Libye (UNSMIL) a indiqué que M. Salamé a informé le ministre des initiatives de réconciliation nationale entreprises par la mission de l'ONU en Libye.

Des dizaines de familles de la ville de Tawergha sont coincées à l'air libre entre les zones d'où elles sont retournées après avoir été chassées en 2011 par des groupes armés de Misrata les accusant d'avoir participé à la répression de la révolution tunisienne, en raison de la fermeture du passage.

Le 7 février, Ghassan Salamé a discuté avec le chef du conseil local, Tawergha Abdelrahman al-Chakchak, de l'évolution de l'aide humanitaire fournie par les agences des Nations unies aux déplacés de Tawergha.

Par ailleurs, le chef du conseil local de Tawergha, Abdelrahman al-Chakchak, a dénoncé dimanche le silence des institutions internationales et du gouvernement d'union nationale à l'égard de la crise de Tawergha dont les habitants sont coincés à Qararet al-Qatef à Bani Walid (sud-est), depuis près d'un mois.

M. al-Chakchak a expliqué qu'il y a plus de 250 familles dans le camp à Qararet al-Qatef, souffrant des mauvaises conditions humanitaires très difficiles pour près de 25 jours, notamment une pénurie de tentes vu que trois familles vivent dans une tente, ainsi que l'absence de sanitaires, d'eau potable et la propagation des maladies et du mauvais temps.

