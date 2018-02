Burkina: ouverture mardi à Ouagadougou du procès du putsch de 2015

25 Février 2018

Ouagadougou, Burkina Faso, 25 février (Infosplusgabon) - Le procès du coup d’Etat manqué du 16 septembre 2015 s’ouvre mardi à Ouagadougou, avec 84 accusés dont deux généraux de l’armée, Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé.

Ce procès très attendu par les populations a été délocalisé dans une grande salle de réunion située dans le quartier huppé de Ouaga 2000.

Le 16 septembre 2015, un groupe de militaires proches de l’ancien Président Blaise Compaoré ont tenté de renverser le régime de la Transition, tuant une quinzaine de personnes.

Le général Gilbert Diendéré, présumé cerveau du coup d’Etat, et 83 autres personnes, notamment des militaires, sont « accusés d’attentat à la sûreté de l’Etat, de meurtre, coups et blessures volontaires, dégradation volontaire de biens appartenant à autrui, trahison, incitation à commettre des actes contraires au règlement et à la discipline militaire, violence et voies de fait sur autrui, ou de complicité de ces infractions », selon le parquet militaire.

Des voix se sont élevées ces derniers jours pour appeler à une justice équitable car la machine judiciaire est en train de jouer son avenir sur ce procès.

Des sources judiciaires soulignent qu’un important dispositif policier est prévu mardi, pour sécuriser le procès.

