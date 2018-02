Libye : Tentative d'assassinat en Afrique du Sud de l'ancien directeur de cabinet de Kadhafi

25 Février 2018

Tripoli, Libye, 25 février (Infosplusgabon) - L'ancien directeur du cabinet de Mouammar Kadhafi, Bechir Saleh, a été la cible d'une tentative d'assassinat en Afrique du Sud, ont rapporté samedi des médias libyens.

Des assaillants inconnus ont tiré sur Bechir Saleh à son domicile dans la capitale sud-africaine, Pretoria, ont indiqué les mêmes sources, citant des proches de la victime qui affirment que son état est stationnaire.

Les sources ont affirmé que des inconnus ont arrêté la voiture de Bechir Salah, ancien président du Portefeuille d'investissement en Afrique et lui ont tiré dessus, le blessant par deux balles dont l'une l'ayant atteint à la poitrine et l'autre au niveau du bassin. Selon cette source, M. Saleh a été emmené à l'hôpital et admis dans la salle d'opération.

M. Saleh vit à Johannesburg en tant que réfugié depuis qu'il a quitté la France pendant la période entre les deux tours de l'élection présidentielle française en 2012, où il s'était exilé après la révolution du 17 février qui a renversé le régime de Mouammar Kadhafi.

Bechir Saleh avait déclaré dans une interview accordée à "France 24", en septembre de l'année dernière, qu'il travaille avec le commandant de l'armée nationale libyenne, le maréchal Khalifa Haftar, et le président du Conseil présidentiel, Fayez Al-Sarraj, pour rétablir la sécurité et la stabilité en Libye, assurant que Seif Al-Islam Kadhafi est capable d'"unir de nouveau les Libyens."

