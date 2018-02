Libye : Proclamation de l'état de force majeure dans un champ pétrolier dans le sud

25 Février 2018

Tripoli, Libye, 25 février (Infosplusgabon) - La Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC) a annoncé samedi, la proclamation de l'état de force majeure dans le champ pétrolifere d'Al-Fil exploité par la compagnie pétrolière et gazière Mellita à compter de vendredi, après l'évacuation des travailleurs suite à la détérioration de la situation sécuritaire.

Dans un post publié sur sa page Facebook, la NOC a déclaré que la proclamation de l'état de force majeure a pris effet vendredi, précisant que le champ pétrolifère d'Al-Fil a été fermé et les travailleurs évacués après la détérioration de la sécurité et les menaces proférées par les gardes des installations pétrolières branche Fezzan contre le personnel et leur irruption dans les bureaux administratifs, ainsi que le désordre dans les documents officiels et les tirs des en l'air, terrorisant le personnel.

Le directeur de la NOC, Mustapha Sanallah, a indiqué que "la sécurité des travailleurs est une priorité pour l'institution et est plus importante que la production de pétrole", ajoutant que la garde pétrolière est sous la tutelle du ministère de la Défense qui représente l'autorité compétente pour répondre à leurs exigences plutôt que la NOC.

Il a ajouté que "la NOC fournit aux membres de la garde pétrolière présents sur le site du champ des rations alimentaires et du carburant, mais ne peut ravitailler ceux qui prétendent être des gardes en dehors des zones d'exploitation du secteur pétrolier et le secteur pétrolier n'a aucune relation avec eux, surtout que leur nombre ne cesse de se multiplier".

Il a demandé aux institutions qui supervisent l'organe des gardes des installations pétrolières de trouver une solution rapide aux actions de certains individus et la nécessité de réorganiser l'appareil en un organe actif dans la protection des installations pétrolières.

Le communiqué de la NOC a ajouté qu'elle poursuivra par tous les moyens légaux disponibles tous ceux qui auront provoqué la terreur des travailleurs, indiquant qu'elle est en contact avec tous les leaders sociaux de la tribu Toubou pour trouver une solution pour le retour au calme sur le terrain et la reprise des opérations le plus tôt possible.

Régulièrement la production pétrolière libyenne qui atteint actuellement plus d'1 million de barils par jour, alors que la capacité réelle est de 1,6 million de b/j en temps normal, est affectée par la violence qui sévit dans le pays en raison de la prolifération des armes et l'absence des organes de sécurité étatiques capables de maintenir l'ordre et imposer la volonté de l'Etat.

