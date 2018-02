Eliminatoires Zone Afrique Mondial de basketball : Rwanda bat Mali 74-70

25 Février 2018

Bamako, Mali, 25 février (Infosplusgabon) - L'équipe nationale de basketball masculin a été battue par son homologue du Rwanda 74 à 70, à l'issue de la première journée des éliminatoires Zone Afrique pour le compte du groupe B, de la Coupe du monde FIBA Chine 2018, disputée vendredi, à Bamako.

Le Nigeria, vice-champion d'Afrique, s'est imposé, de son côté, face à l'Ouganda 102 à 86, lors de la deuxième rencontre de la journée.

La deuxième journée, qui se joue ce samedi, opposera le Nigeria au Rwanda et le Mali à l'Ouganda. La troisième journée prévue dimanche mettra aux prises le Mali au Nigeria et le Rwanda à l'Ouganda.

Les trois premiers du groupe seront qualifiés pour le second tour qualificatif et rencontreront les trois équipes qualifiées des groupes A, C et D.

