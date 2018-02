Mauritanie : Début d'une opération de délivrance d'actes d'état civil aux enfants de réfugiés maliens

23 Février 2018

Nouakchott, Mauritanie, 23 février (Infosplusgabon) - Le gouvernement mauritanien, par l’intermédiaire de l’Agence Nationale du Registre des Populations et des Titres Sécurisés (ANRPTS) et le Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies (HCR), ont lancé, vendredi, une opération de délivrance des actes d’état civil au profit des enfants de réfugiés maliens du camp de MBera (Sud-Est), annonce l’agence onusienne.

Le HCR «se félicite» de cette opération, présentée comme «une première historique» estimant que «tous les réfugiés maliens pourront enregistrer la naissance de leurs enfants dans le camp, directement auprès des autorités nationales».

La déclaration du HCR rapporte quelques réactions recueillies à l’occasion du lancement de l’opération, à l’exemple d’Abdel Aziz rencontré avec sa femme et ses enfants au camp de MBera. «Je suis flatté parce que j’ai finalement entre les mains les actes de naissance pour mes enfants. Cela montre qu’ils ont droit à une protection".

C’est grâce à ces documents qu’ils pourront accéder à l’école et seront des citoyens reconnus. Aujourd’hui, je sais que ma famille ne peut plus se perdre ».

Ainsi, grâce à cette opération, «7600 enfants nés dans le camp de MBera au cours des six dernières années, recevront bientôt un certificat de naissance. C’est un développement sans précédent dans le cadre de la protection des droits des réfugiés en Mauritanie et qui n’avait jamais été réalisé dans l’histoire du pays depuis l’indépendance», ajoute le communiqué du HCR.

Dans une allocution prononcée à l’occasion de la cérémonie de lancement de l’opération, l’Administrateur, Directeur Général de l’ANRPTS, Ahmed Moctar Bouceif, a expliqué que celle-ci «va permettre aux enfants de réfugiés maliens de pouvoir bénéficier des extraits d’actes de naissance conformément aux conventions internationales».

Nabil Othman, représentant du HCR à Nouakchott, a abondé dans le sens, en mettant en exergue «une mesure qui représente une avancée majeure» dans la protection des droits des réfugiés grâce à la délivrance de pièces de naissance à leurs enfants».

Le camp de MBera accueille actuellement, au total, 51.000 réfugiés maliens arrivés sur place au début de l’année suite au déclenchement d’un conflit armé dans le septentrion malien.

Ces populations continuent à fuir le Nord du Mali à cause des violences persistantes, malgré un accord de paix signé en 2015 et «la réponse humanitaire aux besoins de cette population croissante et terriblement sous-financée», selon le HCR.

