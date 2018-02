Gambie : Le commandant Larbi nommé nouveau porte-parole de l'ECOMIG

23 Février 2018

Banjul, Gambie, 23 février (Infosplusgabon) - La Mission de la CEDEAO en Gambie, l'ECOMIG, a nommé le commandant Michael A. Larbi comme nouveau responsable de l'information.

Il remplace à ce poste, le commandant Andy La-Anyane, qui a achevé sa mission de quatre ans et est rentré au Ghana, mercredi.

Dans un communiqué de presse annonçant ce changement, vendredi, l'ECOMIG a exprimé sa gratitude "pour le rôle immense joué par la presse et son appui à sa collaboration avec les Forces armées gambiennes et les autres acteurs majeurs, pour une paix durable et la stabilité dans le pays".

