Lancement d'une campagne de dépistage du cancer du col d'utérus au Mali

Bamako, Mali, 23 février (Infosplusgabon) - Une campagne de dépistage du cancer du col de l’utérus a été lancée mercredi, à Mopti dans le centre du Mali, dans le cadre des activités de la 5ème édition des Journées culturelles Dogon, a-t-on appris vendredi de bonne source.

Organisée par l’Association Guina Dogon, en collaboration avec le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique et le Projet Keneya Jemu Kan de l’USAID, une institution de financement américaine, elle a pour objectif de dépister 2.000 femmes dans 10 centres installés à Mopti et à Sévaré, à 15 km.

Selon les organisateurs, cette initiative contribue à améliorer de façon durable la santé des populations grâce à l’utilisation accrue de services à fort impact et à l’adoption de comportements sains par les communautés.

La coordinatrice du Projet Keneya Jemu Kan de l’USAID, Dr Mariam Diancoumba, a indiqué que "le cancer du col de l’utérus Cyrius7 qui n’est pas une fatalité, est évitable par le dépistage et que la guérison totale est possible si la maladie est avérée chez une femme".

Selon le ministère malien en charge de la Santé, le cancer du col de l'utérus est devenu un problème de santé publique, touchant aujourd'hui beaucoup de femmes au Mali.

