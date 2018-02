Conférence internationale de mobilisation des fonds pour le G5 Sahel ce vendredi à Bruxelles

23 Février 2018

Bamako, Mali, 23 février (Infosplusgabon) - Une conférence internationale de haut niveau sur le Sahel en vue de mobiliser des fonds pour le financement de la Force conjointe du G5 Sahel, un regroupement de cinq pays visant la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes dans la bande sahélo-saharienne et à promouvoir le développement de cette zone, a-ton appris de source officielle.

Les chefs d'Etat des pays-membres du G5 Sahel, Ibrahim Boubacar Kéïta du Mali, Issoufou Mahamadou du Niger, président en exercice de l’organisation, Roch Marc Christian Kaboré du Burkina Faso, Mohamed Ould Abdel Aziz de la Mauritanie et Idriss Déby Itno du Tchad participeront à cette rencontre, de même que le président français, Emmanuel Macron.

L'Union européenne, les Nations unies, l'Union africaine et le G5 Sahel prennent part à la rencontre au cours de laquelle, il sera procédé à l’annonce des contributions financières en vue de rendre opérationnelle la Force conjointe du G5 Sahel, composée de 5.000 hommes, soit 1.000 soldats par pays.

A ce jour, seuls une centaine de milliards de FCFA ont été mobilisés sur les plus de 400 milliards nécessaires.

La conférence de Bruxelles est donc l’occasion de mobiliser beaucoup plus de fonds pour non seulement renforcer les capacités de la Force conjointe du G5 Sahel, mais aussi pour permettre à la région de mettre en œuvre des projets de développement durable en termes de création d’emplois pour les jeunes et de création de richesse pour les populations vulnérables.

FIN/INFOSPLUSGABON/KGF/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon