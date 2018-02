Vers la formation par l’OMS des Congolais en médecine sportive

23 Février 2018

Brazzaville, Congo, 23 février (Infosplusgabon) - La Représentante de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au Congo, Fatoumata Binta Diallo, a souligné la nécessité de former des médecins et infirmiers congolais en médecine sportive, au cours d'un entretien avec le ministre congolais des Sports, Hugues Ngouélondélé, rapporte vendredi la radio publique.

Il s'agit de combler le manque criard qu’accuse le Congo en matière de médecins spécialistes en médecine sportive.

"Nous avons discuté avec le ministre des Sports au sujet de la santé physique des sportifs congolais. Nous souhaitons réduire le risque des maladies non contagieuses comme l’hypertension artérielle, les arrêts cardiaques par exemple. La nécessité de former des médecins et infirmiers spécialisés en médecine sportive reste une préoccupation que nous partageons avec le ministre des Sports", a notamment déclaré Mme Fatoumata Binta Diallo.

L'entretien a également porté sur la mise en place de centres médico-sportifs en vue d’une prise en charge rapide, moins coûteuse et plus efficace des athlètes congolais, sur le plan local.

"La prise en charge des athlètes congolais blessés ne se fait pas de façon efficiente à cause du manque de centres médico-sportifs de bonne facture. Et cela coûte souvent plus cher d’aller se faire traiter à l’extérieur. Nous allons faire bénéficier au Congo de l’expertise de nos spécialistes en la matière, afin que le pays soit doté de structures sanitaires pour la prise en charge des sportifs, avec un personnel bien formé", a indiqué Mme Diallo.

La médecine sportive, une fois structurée au Congo, permettra aux équipes et athlètes congolais d’améliorer leurs performances et d’inscrire le pays dans un cycle de bons résultats.

