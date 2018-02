Signature vendredi à Washington d'un mémorandum de protection de la propriété culturelle libyo-américaine

22 Février 2018

Tripoli, Libye, 22 février (Infosplusgabon) - Le département d'Etat américain a annoncé mercredi, que son siège abritera, vendredi à 14h, la signature d'un second mémorandum d'entente entre les Etats-unis et la Libye pour protéger la propriété culturelle et archéologique.

"En vertu de l'accord, des restrictions seront imposées à l'importation des produits de la catégorie Antiquités qui représentent le patrimoine culturel libyen datant de 12 000 ans av JC à 1750, et les produits ottomans de Libye datant de 1551 à 1911", a précisé le communiqué publié par le département d'Etat américain sur son compte tweeter.

Le ministère a déclaré que les restrictions prévues par l'accord "visent à réduire le pillage et la traite, et sont parmi les nombreux procédés avec lesquels les Etats-unis combattent le financement du terrorisme et perturbent le marché mondial illégal des antiquités".

Le secrétaire d'Etat adjoint américain, Steven Goldstein, signera pour la partie américaine, tandis que le vice-ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du gouvernement libyen d'union nationale, Lotfi al-Maghrebi, signera pour la partie libyenne, a indiqué la même source.

