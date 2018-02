Le nom de la Libye retiré de la liste assujettie au contrôle de blanchiment d'argent

22 Février 2018

Tripoli, Libye, 22 février (Infosplusgabon) - Le Groupe d'action financière (GAFI) a retiré le nom de la Libye de la liste des pays assujettis au suivi pour le financement du terrorisme et de blanchiment d'argent, une reconnaissance internationale témoignant de l'engagement de la Libye dans l'application des normes et obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Un communiqué publié, mercredi, par la Banque centrale de la Libye (BCL) a indiqué que le retrait du nom de la Libye mardi de la liste des pays suivis dans ce domaine, reflète positivement la réputation de l'Etat libyen, et renforce la confiance des institutions financières et économiques internationales dans les institutions financières et bancaires libyennes.

La banque a félicité tous les Libyens pour la décision du Groupe d'action financière internationale, et a remercié chacun des employés de la direction de la Banque centrale et ses conseillers dans cette réalisation, en particulier "le président du Conseil présidentiel du gouvernement de réconciliation nationale et le ministre de la Justice pour leurs efforts et leur soutien à l'intérêt supérieur de la patrie".

Il est à noter que le GAFI est un organisme intergouvernemental fondé à Paris en 1989, qui a pour tâche d'étudier les techniques et tendances de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme.

Le GAFI suit les progrès réalisés par les Etats membres dans la mise en œuvre des mesures nécessaires dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

