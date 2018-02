Quatre personnes tuées, 112 arrêtées mercredi dans le cadre de l'opération ''Sinaï 2018'' en Egypte

22 Février 2018

Le Caire, Égypte, 22 février (Infosplusgabon) - Quatre personnes ont été tuées mercredi lors d'échanges de tirs entre des forces de l'armée égyptienne et des éléments présumés "takkifiristes" qualifiés de "très dangereux, a annoncé le même jour un 11ème communiqué sur l'opération ''Sinaï 2018'', entamée le 09 février dernier contre le terrorisme.

Le communiqué, qui annonce également l'arrestation de 112 personnes recherchées par la justice, fait état de la destruction de 08 objectifs utilisés par les ''terroristes" comme refuges, de la saisie de quantités d'armes et de munitions, d'un centre émetteur de radio télécommunication utilisé par les ''terroristes'' et de la destruction de 350 caches découvertes lors des opérations de ratissage dans lesquelles se trouvaient des quantités de munitions et d'équipements de télécommunication.

Les forces engagées dans l'opération ont en outre détruit plusieurs tranchées, une station de carburant spécialement dédiée aux ''takkifiristes'' dans laquelle, se trouvaient des quantités importantes de barils remplis de carburants et fait exploser 41 bombes placées dans les zones de l'opération, ajoute le communiqué.

