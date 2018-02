Shelter Afrique veut investir plus de 50 milliards de FCFA dans les logementts sociaux au Mali

Écrit par Antoine Lawson | 22 Février 2018

Bamako, Mali, 22 février (Infoisplusgabon) - Shelter Afrique, une institution panafricaine qui évolue dans le secteur de l’habitat et de l’urbanisme depuis plus d’une trentaine d’années, veut fiancer un programme de plusieurs logements sociaux au Mali pour un coût de 100 millions de dollars, soit plus de 50 milliards de francs CFA, a annoncé, mardi, son directeur général, Femi Adewole, à l'issue d'une audience avec le Premier ministre malien, Soumeylou Boubèye Maiga.

Selon un communiqué de la Primature, les échanges entre le directeur général de Shelter Afrique et le Premier ministre malien ont porté sur les perspectives de coopération entre le Mali et Shelter Afrique, dans le cadre d'un programme de promotion et d'accès aux logements, pour un plus grand nombre de Maliens aux revenus modestes.

Fémi Adewole était à a tête d'une délégation d'experts et autres cadres compétents en matière de réalisation de logements sociaux.

Le Mali œuvre depuis 2002 dans la construction de logements sociaux pour les revenus faibles.

Plusieurs milliers de logements sociaux ont été construits et attribués à des foyers à revenus modestes, aussi bien dans le secteur public que privé.

Environ 3.000 logements sociaux sont en chantier et attendent d'être attribués aux postulants, selon le ministère du Logement et de l'Urbanisme.

