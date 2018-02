Deux morts dans l'éboulement d’une carrière de sable au Burkina Faso

22 Février 2018

Ouagadougou, Burkina Faso, 22 février (Infosplusgabon) - Deux personnes ont trouvé la mort, mardi, dans l'éboulement d’une carrière de sable à Borodougou, dans la périphérie de la ville de Bobo-Dioulasso, la capitale économique du Burkina Faso, a-t-on appris, mercredi, de source municipale.

Selon un communiqué, le maire de la commune, Bourahima Sanou, s’est rendu sur les lieux du drame pour trouver une solution afin de dégager le sable et récupérer les corps des deux frères de la même famille.

Selon la même source, la carrière de Borodougou constitue une menace grave pour l’environnement et pour la Route nationale 1 reliant les deux plus grandes villes du pays, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso.

Le conseil municipal est en train de travailler à limiter les effets négatifs de l’exploitation de cette carrière, souligne le communiqué.

