Les députés européens favorables à la reprise totale de la coopération avec le Zimbabwe

Bruxelles, Belgique, 22 février (Infosplusgabon) - Après la démission de la présidence du Zimbabwe de Robert Mugabe, les députés européens ont décidé de soutenir la reprise d'une coopération "pleine et entière" avec ce pays, à l'issue d'un débat initié au Parlement européen par Mme Cécile Kashetu Kyenge, eurodéputée italienne d'origine congolaise. de RDC.

Cette décision fait également suite à l'annonce par le nouveau président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, d'organiser avant le mois de juillet prochain des élections générales dans ce pays maintenu pendant longtemps sous sanctions de l'UE et de l'ONU, pour déficit démocratique et violations graves des droits de l'Homme.

Les députés européens estiment que l'alternance politique intervenue en novembre dernier à la tête du pays est porteuse d'espoirs pour le peuple du Zimbabwe et le respect des droits de l'Homme, pour que le Zimbabwe opère un véritable tournant vers la démocratie et l'Etat de droit.

Pour sa part, Mme Federica Mogherini, Haute représentante de l'UE pour la politique extérieure et de sécurité commune (PESC), a déclaré, au cours du débat de mercredi, que l'UE espère que les nouvelles autorités du pays vont organiser des élections libres, transparentes et démocratiques, auquel cas, l'UE va travailler avec les instituions financières internationales sur un paquet de mesures pour stabiliser l'économie et garantir les services sociaux fondamentaux.

