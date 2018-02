Baisse de 1 pour cent de la production industrielle en Tunisie en 2017

21 Février 2018

Tunis, Tunisie, 21 février (Infosplusgabon) - L’Indice de la production industrielle en Tunisie a enregistré une baisse de 1 pour cent durant l’année 2017, en raison d'une chute de 8,9 pc de la production dans les industries extractives, selon l'Institut national de la statistique (INS).

La régression de la production dans les industries extractives résulte de la baisse de 11,5 pc de la production dans le secteur de l’extraction des produits énergétiques, a précisé l'INS, indiquant que la production a enregistré une baisse de 5,5 pc dans le secteur de fabrication d’autres produits minéraux non métalliques, suite à la baisse de 9,4 pc observée dans la production du ciment et du raffinage de pétrole et celle de 1,7 pc, notée dans l’industrie chimique.

En revanche, la production industrielle a augmenté de 4,3 pc dans les industries mécanique et électrique, de 4,9 pc dans l'agro-alimentaire, de 1,8 pc dans le textile, l'habillement et le cuir et de 6,4 pc dans l'industrie du caoutchouc et des plastiques.

