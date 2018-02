Congo : Vers un mémorandum d’entente sur l’interconnexion en fibre optique entre le Congo et le Gabon

21 Février 2018

Brazzaville, Congo , 21 février (Infosplusgabon) - Le ministre congolais des Postes, des Télécommunications et de l’Economie numérique, Léon Juste Ibombo, a ouvert, mercredi à Kintélé, banlieue nord de Brazzaville, la réunion du premier comité mixte paritaire relatif à l’interconnexion en fibre optique entre le Gabon et le Congo, a annoncé la radio publique.

Les deux parties vont statuer sur la mise en œuvre et le suivi du mémorandum d’entente entre le Central African Backbone (CAB3) pour le Congo et le Central African Backbone (CAB4) pour le Gabon, signé, le 6 février 2014, par le ministre Léon Juste Ibombo, représentant le Congo, et l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Gabon près de la République du Congo.

Le premier comité paritaire fait suite à la réunion de travail entre les projets CAB des deux pays tenue, le 19 janvier 2018, à Libreville. Le Mémorandum d’entente fixe le cadre général de la compétition entre le Congo et le Gabon en matière d’interconnexion des réseaux de transmission à fibre optique des projets CAB3 (Congo) et CAB4 (Gabon).

La coopération engagée à travers ce mémorandum porte sur l’interconnexion physique logique des réseaux à fibre optique des deux pays ; la coordination des circuits et de la bande passante ; la mutualisation des ressources dans la mise en place des programmes de renforcement des capacités ; l’offre mutuelle des voies de restauration pour la sécurisation des communications des deux réseaux.

C’est sur cette base que les experts des deux Etats vont définir les conditions procédurales permettant la mise en œuvre efficace du droit d’exploitation. Il sera question ‘’de trouver les solutions d’opérabilités durables des deux réseaux à très haut débit CAB 4 coté Gabon et CAB 3 coté Congo’’, a précisé Léon Juste Ibombo.

C’est en considération de la volonté affirmée par les chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEMAC) de parfaire le processus d’intégration communautaire en vue d’aboutir à un développement harmonieux et intégré des économies de la sous-région que le projet CAB joue sa partition, pour arrimer la sous-région au développement de l’économie numérique.

Lancés dans tous les pays de la CEMAC, en vue de parfaire le processus d’intégration sous régionale, les CAB Congo et Gabon sont les premiers à avoir achevé la construction des bretelles nationales en fibre optique prévues et à s’être interconnectés. Les deux Etats sont interconnectés physiquement, depuis le 14 février 2018.

Pour le coordonnateur national du projet CAB-composante Congo, Yvon Didier Miéhankanda, les participants (administrateurs, techniciens, régulateurs, juristes, spécialistes des fonctions fiduciaires et exploitants des deux pays) doivent mettre à contribution leur savoir afin que ‘’les deux morceaux d’infrastructure interconnectés contribuent le plus rapidement et le plus efficacement possible à l’intégration régionale, ainsi qu’au développement de l’économie numérique dans notre région et dans nos pays respectifs’’.

Il s’agit, en outre, de définir le cadre du fonctionnement de l’interconnexion et d’en faire une référence pour les autres pays de la sous-région afin de concrétiser et de matérialiser la vision des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEMAC.

Le ministre Ibombo a rappelé que la construction de cette dorsale optique entre Pointe-Noire et Mbinda (521 km), au Sud-Est du pays, qui sera reliée avec une autre dorsale construite du côté du Gabon entre Libreville et Lékoko (1075 km), ‘’représente une opportunité sans pareil en termes de développement de l’économie numérique de notre sous-région’’.

