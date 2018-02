L'Ue salue la libération de détenus politiques au Soudan

19 Février 2018

Khartoum, Soudan, 19 février (Infosplusgabon) - La délégation de l'Union européenne au Soudan a publié lundi, un communiqué saluant la libération de détenus politiques et a exhorté Khartoum à libérer ceux encore en détention de sécurité.

“La délégation et les chefs de mission de l'UE résidant au Soudan ont salué la libération de certains prisonniers politiques détenus à la prison de Kober. Ils ont exhorté le gouvernement du Soudan à libérer de manière immédiate les détenus politiques restants”, indique le communiqué de presse publié par le bureau de l'UE à Khartoum.

Les autorités soudanaises, en matière de sécurité, ont libéré 80 détenus politiques incarcérés depuis janvier 2018 suite aux manifestations pacifiques organisées contre la hausse des prix et les récentes mesures économiques.

De même, la délégation et les chefs de la mission de l'UE ont exhorté le gouvernement à lever l’état d'urgence décrété dans plusieurs États fédéraux au cours des derniers mois et à garantir la liberté de presse et d'association pour des manifestations pacifiques.

Le communiqué souligne cependant que l'Union européenne demeure déterminée à soutenir le Soudan vers la réconciliation nationale et le rétablissement d'une paix durable dans le pays pour le bénéfice de tous les Soudanais.

