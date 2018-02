L'organisation CCPD du Togo, lauréate du Grand Prix mondial Kyoto de l'eau

19 Février 2018

Abidjan, Côte d'Ivoire, 16 février (Infosplusgabon) - L'organisation, Charité chrétienne pour personnes en détresse (CCPD), basée au Togo, a été désignée comme la lauréate de la cinquième édition du Grand Prix mondial Kyoto de l'eau qui récompense la meilleure initiative relative à l'accès à l'eau potable mise en œuvre par une organisation de base d'un pays en développement, annonce lundi, un communiqué du Conseil mondial de l'eau (CME).

L'organisation, dont l'initiative sera présentée à la cérémonie de clôture du 8ème Forum mondial de l'eau organisé par le CME du 18 au 23 mars prochain à Brasilia, au Brésil, a été primée pour ses actions d'autonomisation des individus et des communautés afin d'améliorer leur accès à l'eau potable et à l'assainissement.

Ses actions ont porté sur la construction et la remise à neuf des ouvrages d'eau et d'assainissement, le nettoyage des sites et l'organisation de campagnes de sensibilisation, d'éducation et d'ateliers. L'impact de ces actions a permis de baisser de manière notable le taux de maladies hydriques et de décès au sein des populations d'Agou-Klonou.

Institué en 2003 lors du Forum mondial de l'eau, en collaboration avec le Forum de l'eau du Japon, ce Grand Prix doté d'un montant de deux millions de yens, soit environ 18 mille dollars, vise à soutenir les meilleures activités dans les pays en développement et à servir de modèle pour d'autres organisations.

