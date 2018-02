La Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement tient son prochain sommet en Tunisie

19 Février 2018

Tunis, Tunisie, 19 février (Infosplusgabon) - Le président de la Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement, Suma Chakrabarti, a annoncé, lundi, que l'institution financière européenne va organiser son prochain sommet sur l'investissement en novembre 2019 en Tunisie, pays considéré comme pôle de développement et d'investissement prometteur dans la région.

S'exprimant lors de son audience avec le président tunisien, Béji Caïd Essebsi, à Tunis, M. Chakrabarti a affirmé que ''la coopération avec la Tunisie est symbolique pour la Banque qui travaille pour soutenir son expérience démocratique, afin de faire réussir la transition démocratique en cours dans le pays''.

Cité par un communiqué de la Présidence de la République, Suma Chakrabarti a assuré que la Banque va poursuivre son soutien à l'économie tunisienne à travers le financement des projets de développement dans les régions de l'intérieur et aux petites et moyennes entreprises, afin de permettre leur pénétration aux marchés africain et européen.

Le président tunisien a, de son côté, affirmé son intérêt pour l'importance que la Banque accorde à la coopération avec la Tunisie, appelant à la nécessité de renforcer la coopération et les financements fournis par l'institution en faveur de l'économie tunisienne, en mettant l'accent sur le renforcement des capacités des jeunes dans le domaine de l'investissement et des initiatives et le renforcement du rôle des petites et moyennes entreprises.

La Banque a annoncé récemment que depuis le début de ses interventions en Tunisie en 2012, elle a investi 640 millions d'euros, repartis sur 32 projets sur toute l'étendue du territoire. Elle a aussi soutenu 530 petites et moyennes entreprises en Tunisie.

