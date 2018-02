Congo : Ouverture de l’exposition posthume consacrée à l’artiste Marcel Gotene

Brazzaville, Congo, 16 février (Infosplusgabon) - Le président congolais, Denis Sassou Nguesso, a procédé, lundi à Kintélé, banlieue nord de Brazzaville, à l’inauguration de l’exposition en mémoire de l’artiste congolais, Marcel Gotene, mort en 2013 après une carrière couronnée de nombreux prix, a-t-on constaté.

Cette exposition consacrée à l’œuvre artistique de Gotene se déroulera, du 19 février au 19 mai prochain à Brazzaville, sous le thème : ‘’ Gotene au cœur du cosmos’’.

Selon le ministre congolais de la Culture et des Arts, Dieudonné Mouyongo, ‘’cette exposition rassemble une série de gouaches sur papier cartonné qui ont marqué, de 1952 à 1953, la première période de l’artiste dans son aventure picturale à l’Ecole de peinture de Poto-Poto, au centre de Brazzaville, créée par le français Pierre Liods. Période caractérisée par des formes miniaturisées appelées communément dans une débauche de couleurs’’.

En 1954, en s’affranchissant de l’Ecole de peinture de Poto-Poto, Gotene s’est tracé sa propre voie, inaugurant ainsi ‘’la seconde période d’une prodigieuse carrière où le rouge et le noir seront les couleurs dominantes de sa palette, quand bien même au cours des années 1980, il fut le seul peintre de sa génération à avoir produit des toiles achromes, c’est-à-dire noir sur fond blanc que nous allons bientôt contempler’’, a précisé M. Mouyongo.

Selon le ministre congolais de la Culture et des Arts, Gotene, en introduisant donc ces nouveaux paradigmes, dans un pèlerinage incessant l’abstrait, apparaîtra comme ‘’un peintre atypique, un boulimique des couleurs dont les tableaux griffus, oscilleront constamment entre le réel et l’onirique, avec des personnages parfois larvaire comme dans une toile totale et totalisante intitulée ‘’voyage inutile’’, où la finitude de tout homme sur cette terre est mise en évidence’’.

Sur le plan des thématiques, les tableaux qui ont été sélectionnés, expriment les sentiments de fierté, de nostalgie, de révolte et d’espérance que Gotene a sublimés dans des représentations souvent énigmatiques et parfois hermétiques.

‘’Gotene, ce peintre prolifique, admiré mais parfois haï, imité jamais égalé, laisse comme nous allons le voir tout à l’heure, une œuvre colossale qui lui a valu plusieurs prix, ainsi que d’importantes distinctions parmi lesquels le grand prix de la Maison de l’Afrique décerné par la société internationale de Beaux-Arts de Paris en 1972, le grand prix de la société Agip-Recherche Congo en 1987 et la médaille du dragon chinois pour l’ensemble des œuvres décernées en 1988’’, a conclu M. Mouyongo.

Au programme de l’exposition, un colloque international sur son œuvre qui sera précédé par une leçon inaugurale du Professeur Théophile Obenga. En outre, plusieurs thématiques seront développées autour de son œuvre.

