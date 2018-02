Cotonou accueille dès lundi, les assises annuelles de l’Ibraf

18 Février 2018

Cotonou, Bénin, 18 février (Infosplusgabon) - Le Forum des Autorités de Régulation de la Radiodiffusion des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique (Ibraf-sigle anglais) organise, dès lundi à Cotonou, sa conférence internationale et sa 6ème rencontre annuelle, apprend-on ce dimanche de sources officielles dans la capitale économique béninoise.

Placée sous l’égide de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication (HAAC-institution béninoise de régulation des médias), qui préside depuis septembre dernier l'Ibraf, cette rencontre sera axée sur le thème "Les médias pour l'harmonie mondiale: le rôle des médias dans la lutte contre le terrorisme et l'islamophobie".

Outre le thème principal de la rencontre, les participants aborderont également des thèmes relatifs, entre autres, au "Changement rapide de la technologie et cohérence de la législation sur la radiodiffusion », et « l’Evolution exponentielle de la technologie et cohérence de la législation sur la radiodiffusion ».

Au cours des assises, les rapports annuels seront présentés par le secrétariat de l’institution et les délégués de chaque pays. Des discussions seront menées sur le thème principal de la prochaine rencontre et sur la nomination du président du prochain mandat.

Une déclaration de Cotonou sera adoptée à l’issue de la rencontre qui regroupera les autorités de régulation des médias audiovisuels ou organismes gouvernementaux des États membres de l'Oci ayant des fonctions similaires.

Avant Cotonou, rappelle-t-on, la Commission de Radiodiffusion de l’Indonésie (Kpi) a accueilli, en février 2017, la conférence internationale et la 5ème Réunion annuelle de l'Ibraf à Bandung (Indonésie).

Au cours de cette session, les participants avaient discuté des sujets relatifs à « l’éducation aux médias et le paysage médiatique pour une harmonie du monde ».

A l’issue de la 5ème rencontre, la "Déclaration de Bandung sur le rôle des médias dans la promotion de la tolérance et la lutte contre le terrorisme et l'islamophobie" a été adoptée.

