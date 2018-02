Deux présumés auteurs d’un viol collectif arrêtés à Ouagadougou

18 Février 2018

Ouagadougou, Burkina Faso, 18 février (Infosplusgabon) - La justice burkinabè a affirmé avoir arrêté, vendredi, deux élèves âgés de 15 et 17 ans suite à un viol collectif filmé sur une lycéenne de 15 ans à Ouagadougou.

« Il s’agit de Y.M.A.L, D.F, et S.M, mineurs respectivement âgés de quinze (15) et dix-sept (17) ans, domiciliés à Ouagadougou. Nous rassurons l’opinion publique que ces personnes sont en garde à vue et les auditions sont en cours pour situer les responsabilités et procès-verbal d’enquête sera établi », a annoncé le Procureur du Faso, Sérémé Maïza, dans un communiqué.

"Les mis en cause seront ensuite transférés à notre parquet pour la suite de la procédure conformément aux textes en vigueur", a-t-elle dit.

Dans la nuit du 15 au 16 février 2018, le parquet était informé de ce qu’une vidéo mettant en scène une jeune fille subissant des violences sexuelles de la part de plusieurs personnes, circulerait sur les réseaux sociaux.

« Nous avons eu accès à ladite vidéo et dès la matinée du 16 février, avons confié au Commandant du Groupement de Gendarmerie de Ouagadougou la charge de mener une enquête circonstanciée sur les faits tels qu’ils ressortent de la vidéo », souligne le texte.

Elle rappelle que l’officier de police judiciaire avait pour mission d’identifier la victime et les auteurs de la violence sexuelle, puis de procéder à l’arrestation de ces derniers.

Dès le vendredi, la Brigade de Recherches de la Gendarmerie de Ouagadougou parvenait à identifier et à procéder à l’arrestation de trois personnes mises en cause.

