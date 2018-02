Libye : Vers l'élaboration d'une stratégie de migration de main-d'œuvre

17 Février 2018

Tripoli, Libye, 17 février (Infosplusgabon) - Le ministère libyen en charge du Travail et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) ont pris les premières mesures pour élaborer une stratégie de migration de main-d'œuvre.

Pendant trois jours, le ministre libyen du Travail et du Renforcement des capacités a organisé un atelier sur le développement du marché du travail en Libye et la promotion de l'autonomisation des jeunes dans tout le pays en collaboration avec l'OIM.

L'événement a réuni des autorités gouvernementales telles que les ministères de la Planification, de l'Education et de la Santé, en plus de représentants du secteur privé comme les entrepreneurs et les jeunes, a précisé un communiqué publié, samedi, sur le site de la Mission d'Appui des Nations Unies en Libye (UNSMIL).

Les discussions ont porté sur le marché du travail et son rôle dans le développement, a indiqué la même source qui précise que les participants ont également examiné les moyens d'autonomiser les jeunes dans l'emploi, ainsi que la manière d'élaborer des politiques visant à réguler le marché du travail.

Un aperçu des politiques de migration de main-d'œuvre a été présenté au cours de l'atelier, clarifiant les meilleures pratiques d'évaluation du marché du travail, où l'offre de main-d'œuvre migrante est adaptée à la demande.

A la suite de l'atelier, des projets pilotes visant à améliorer le marché du travail devraient être développés, précise-t-on.

En marge de la rencontre, une session a réuni l'OIM et les chefs des directions principales du ministère du Travail en vue d'élaborer un plan de travail stratégique sur la gestion des migrations de main-d'œuvre. Les participants se sont penchés sur les questions liées à la migration de la main-d'œuvre et élaboré une feuille de route potentielle pour les résoudre, en tenant compte de la capacité disponible.

L'OIM continue d'apporter son soutien aux autorités libyennes dans leurs efforts pour reconstruire l'économie du pays et développer sa main-d'œuvre.

L'établissement d'une politique et d'une programmation efficaces en matière de migration de main-d'œuvre constituera un élément essentiel de la stratégie globale visant à optimiser la croissance économique tout en améliorant les débouchés pour les demandeurs d'emploi libyens et en améliorant les conditions pour les travailleurs étrangers.

