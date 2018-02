Libye : Les Libyens invités à passer de la phase de la révolution à celle de l'Etat

17 Février 2018

Tripoli, Libye, 17 février (Infosplusgabon) - Le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Fayez Al-Sarraj, a affirmé que l'objectif de la Révolution et les sacrifices consentis par les Libyens étaient de construire un Etat démocratique civil moderne, soulignant que le moment est venu de passer de la phase de la Révolution à celui de l'Etat.

Dans un discours à l'occasion de la célébration, samedi, du 7ème anniversaire de la révolution du 17 février, M. Al-Sarraj a exhorté les Libyens à l'intérieur et à l'étranger à rester attachés à leur droit à l'expression et à l'autodétermination.

Il a interpelé la Chambre des représentants (Parlement) à accélérer l'adoption de la loi sur le référendum sur le projet de Constitution, l'invitant à se conformer aux dispositions de la Déclaration constitutionnelle.

Le président du Conseil libyen a également appelé la communauté internationale et la Mission de l'ONU à assumer leur responsabilité envers ce qui se déroule dans le pays et d'exprimer leurs positions très clairement à l'égard de ce rendez-vous constitutionnel.

Dans son discours, M. Al-Sarraj a évoqué la question des personnes déplacées à l'intérieur et à l'étranger, insistant sur le droit de retour dans leur pays.

Il a, en particulier, incité les personnes déplacées à l'extérieur quelque soit leurs affiliations politiques à retourner dans leur pays d'origine, leur promettant de fournir toute l'assistance possible pour faciliter ce processus.

Au niveau du volet économique et financier, le président du Conseil présidentiel a annoncé que d'importantes réformes ont été menées et ont commencé à porter leurs fruits, citant le début du retour des entreprises étrangères et la reprise des projets interrompus tout en donnant la priorité au sud libyen et la reconstruction de Benghazi et d'autres villes touchées.

Il a souligné que cette année verra l'activation de la gestion décentralisée par les conseils municipaux afin de donner une plus grande autonomie aux régions et favoriser la célérité des décisions.

Concernant la lutte contre le terrorisme, M. Al-Sarraj a souligné qu'elle n'a pas encore pris fin, réitérant son appel à unifier les institutions de sécurité et militaires afin que l'ennemi commun puisse être combattu.

Il a évoqué l'escalade militaire et les menaces d'attaque contre la ville de Derna (Est), mettant en garde contre la destruction et la perte de vie humaine, appelant au traitement de la question avec "sagesse et pondération".

Dans son discours au peuple libyen, M. Al-Sarraj a indiqué que l'orientation, cette année, vers le développement ne peut pas avoir lieu sans un contrôle de sécurité dans la capitale Tripoli et les autres villes libyennes, saluant les dirigeants de sécurité et militaire et les employés des deux institutions.

Il a mis, toutefois, en garde contre toute tentation d'actes préjudiciables contre la capitale et d'autres villes, demandant à ceux qui sont tentés par de tels desseins de raisonner et d'arrêter de porter préjudice à leur pays.

