Gabon : Protestation vigoureuse du groupe Veolia après la rupture de convention de la SEEG

/ 0 Note des utilisateurs:/ 0

Mauvais Très bien

17 Février 2018

LIBREVILLE, Gabon, 17 février (Infosplusgabon) - Le groupe français Veolia a réagi, samedi, après la rupture par l'Etat gabonais de la convention de concession avec sa filiale, la Société d'énergie et d'eau du Gabon (SEEG), en exprimant une protestation vigoureuse contre la décision de réquisition subséquente.

Le groupe Veolia a indiqué, dans un communiqué, que des hommes en armes ont réquisitionné, ce samedi, la SEEG, sur décision du ministère gabonais de l'Energie et des Ressoiurces Hydrauliques.

"Le Groupe Veolia proteste vigoureusement contre cette action brutale menée en dehors de toute règle de droit et met tout en œuvre pour soutenir ses employés au Gabon, engagés depuis deux décennies pour fournir le meilleur service public d'eau et d'électricité aux citoyens gabonais", énonce le communiqué.

Le groupe Veolia s'estime "victime d'une expropriation brutale de la part de l'Etat gabonais" et "examine les conséquences juridiques de cette situation et attend du Gabon qu'il se conforme aux règles de droit et à ses engagements".

Vendredi, la SEEG avait exprimé ses regrets suite à "la décision soudaine prise par le ministère de l'Eau et de l'Energie du Gabon de rompre la convention de concession et l'usage brutal des forces de l'ordre gabonaises qui ont réquisitionné l'entreprise".

Le ministère de l'Eau et de l'Energie avait justifié que les motifs de la rupture de la convention étalent, entre autres, "la dégradation de la qualité du service rendu aux usagers, les efforts consentis par l’Etat non suivi des effets escomptés et les plaintes récurrentes de populations".

Cependant, la SEEG présente un bilan de taux de desserte de 89,3% en électricité et 92,2% en eau qui fait du Gabon un des leaders africains dès 2012 et un investissement de 366 milliards de FCFA, notamment dans la maintenance, les capacités de production et les réseaux.

Le ministère de l'Eau et de l'Energie avait poursuivi que pour préserver la continuité et la qualité du service de l’eau potable et de l’énergie électrique, l’Etat a procédé exceptionnellement à la réquisition temporaire de l’entreprise.

Durant cette période transitoire, un organe ad hoc aura pour mission de gérer l’entreprise, de mener les audits et autres études nécessaires au développement du secteur dans un nouveau mode de gestion et finaliser la rupture contractuelle dans les règles de l’art avec le groupe Veolia.

Détenue à 51% par le groupe Veolia, en 1997, la SEEG avait signé avec l'Etat gabonais, après avoir remporté un appel d'offres, une convention de concession d'une durée de 20 ans pour la production et la distribution d'eau potable et d'électricité sur l'ensemble du territoire gabonais.

FIN/INFOSPLUSGABON/ART/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon