L’OMS-Afro s’engage à faire de la santé maternelle et infantile une des priorité de son action au Congo

17 Février 2018

Brazzaville, Congo, 17 février (Infosplusgabon) - La directrice de la zone Afrique de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), Matshidiso Moeti, s’est engagée, vendredi, à faire de la réduction de la santé maternelle et infantile une des priorités de son action, à l'issue d'une visite de travail de trois jours à Brazzaville.

Au cours de son séjour de 72 heures, Matshidiso Moeti, a fait visité des structures sanitaires de Brazzaville avant d’échanger avec le chef de l’Etat congolais, Dénis Sassou N’Guesso, et d’autres responsables politiques et sanitaires sur l’amélioration de la carte sanitaire au Congo, la réduction de la mortalité maternelle et infantile, l’approvisionnement et la lutte contre les ruptures en produits rétroviraux, la formation spécialisée et la lutte contre les médicaments contrefaits.

"Sur le terrain, j’ai constaté que le gouvernement a fait de grands efforts, mais que les services restent encore insuffisants. J’ai noté qu’il y a quelques réformes entamées, mais elles doivent être soutenues et accompagnées pour améliorer la carte de santé au Congo", a déclaré Mme Moeti .

"Les retards dans les décaissements ou le manque de subventions sont des questions qui doivent être revues pour améliorer la qualité des soins donnés dans les hôpitaux congolais. Il y a aussi des questions liées aux ressources humaines et le manque de formation spécialisée, a-t-elleajouté.

Matshidiso Moeti a rassuré les autorités congolaises sur le soutien de son institution dans un certain nombre d’axes prioritaires.

