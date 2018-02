Les Nations unies s’engagent à faire avancer le processus politique en Libye

17 Février 2018

Tripoli, Libye, 17 février (Infosplusgabon) - La Mission d’appui des Nations unies en Libye (MANUL) a renouvelé son engagement à travailler avec tous les Libyens pour faire avancer le processus politique et mettre fin à la succession de transitions.

Dans un communiqué publié à l’occasion du 7ème anniversaire de la Révolution du 17 février, la MANUL s’est également engagée à œuvrer à faire entrer la Libye dans une phase de certitude, à travers un cadre constitutionnel, des élections crédibles et une réconciliation nationale.

"En ce 7ème anniversaire de la Révolution du 17 février, la MANUL rappelle les sacrifices consentis par les Libyens pour vivre dans la dignité et dans un Etat doté d'institutions compétentes", indiqué le communiqué, qui rappelle que l'intérêt national prime sur toutes les considérations et que la tolérance est une vertu et qu’à travers l’unité des Libyens, ils peuvent développer et élever leur pays.

On rappelle que le plan de règlement de crise proposé par le Représentant du Secrétaire général de l'ONU et chef de la Mission d'appui des Nations unies en Libye, Ghassan Salamé, en septembre dernier, porte sur trois étapes s'étalant sur une année, comprenant la révision de l'Accord politique, la tenue d'une conférence inclusive, l'adoption d'une Constitution et l'organisation d'élections générales.

FIN/INFOSPLUSGABON/ART/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon