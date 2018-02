Première édition du Festival africain des films de femmes cinéastes du 10 au 20 mars prochain au Togo

17 Février 2018

Lomé, Togo, 17 février (Infosplusgabon) - Lomé, et la ville d’Agbodrafo, située à environ 35 km au sud-est de la capitale togolaise, vont accueillir, du 10 au 20 mars prochain, la première édition du Festival africain des films de femmes cinéastes (FAFFCI), a-t-on appris samedi.

Organisée par l’Association pépinière internationale d’acteurs de cinéma (PIAC), le FAFFCI a pour but de "mettre sous le feu des projecteurs les productions de femmes d’Afrique et d’ailleurs, et ainsi promouvoir l’équité genre dans l’industrie cinématographique".

L'objectif est "d'améliorer la performance et d'augmenter l’effectif des femmes cinéastes techniciennes, et permettre l’échange d’expérience sur les métiers du cinéma entre des femmes cinéastes de différents horizons".

Au programme de cette rencontre dédiée aux femmes professionnelles du 7ème art, des conférences-débats, une compétition de films documentaires et de films fictions, "tournés exclusivement par des femmes cinéastes, un master class sur la condition des femmes dans l’espace cinématographique", soulignent les organisatrices.

Seront présentes au rendez-vous de Lomé et d’Agbodrafo, des cinéastes venues d’Afrique (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Congo-Brazzaville, Gabon, RD Congo, Rwanda, etc), d’Europe (Angleterre, Belgique, France, Suisse) ainsi que des Etats-Unis d’Amérique.

Le cinéma au Togo, après ses balbutiements dans les années 80, souffre de manque de formation de ses promoteurs et de problèmes financiers, constate-t-on. Très peu de femmes s’y aventurent, le domaine étant une chasse gardée des hommes.

Ce festival exclusivement dédié aux femmes pourrait servir de déclic pour la gent féminine.

