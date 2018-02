Gabon : Signature d’une Convention d’assistance destinée à accélérer le processus des indicateurs de développement durable

17 Février 2018

LIBREVILLE, 17 février (Infosplusgabon) – Une Convention d’assistance a été signée le 9 février à Libreville entre le ministère de l’Economie, de la Prospective et de la Programmation du développement durable et le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Entrepreneuriat National et de l’Insertion des jeunes, et cela dans le cadre du Plan Stratégique Gabon Emergent dont l’un des objectifs est de permettre l’arrimage du Gabon vers une économie émergente d’ici l’horizon 2015.

Les deux ministères étaient respectivement représentés par MM. Régis Immongault Tatangani et Biendi Maganga Moussavou.

Rappelons que l’Etat gabonais avait sollicité l’assistance de la Banque africaine de développement (BAD) pour réaliser une étude de préparation du Programme National d’Evaluation Environnementale des Sites Industriels et des Services Environnementaux (PESISE), représenté par le Coordinateur national Nicaise Moulombi.

De facto, cet accord signé entre le gouvernement gabonais et la Banque africaine de développment à travers un don de 807 670 000 francs CFA sur les ressources du Fonds d’Assistance Techniques pour les pays à Revenu intermédiaire ( FAT-PRI), pour le financement des études du PESISE gage d’un partenariat soutenu entre les acteurs de la société civile et le gouvernement de la République.

L’ONG Croissance saine Environnement (CSE), incontournable pièce maîtresse dans la préservation de l’environnement au Gabon trouve à travers cette Convention, le substrat nécesaire pour perenniser ses activités.

D’autre part, la BAD s’offre « l’opportunité d’accompagner le Gabon dans ses réformes du climat des affaires, en facilitant les conditions de développement du secteur privé, et la réalisation de son objectif de diversification de l’économie, notamment, en appuyant l’amélioration des conditions d’existence des populations par la promotion d’un développement industriel à faible impact écologique, la lutte contre les effets des changements climatiques et la transformation structurelle de l’industrie minière à base de chaînes de valeurs créatrices de richesses et d’emplois au Gabon ».

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme et à travers la sous-composante 3 du projet sur le renforcement des capacités professionnelles, il est prévu de promouvoir l’entrepreneuriat des jeunes diplômés dans la filière environnement. L'incubation des projets innovateurs et l’implication des collectivités locales, des ONG et du secteur privé (agrégateurs ou intégrateurs privés) dans la lutte contre les pollutions et la réhabilitation des sites pollués ou dégradés, sont au centre de l'organisation institutionnelle du programme.

Les activités de cette sous-composante seront menées en collaboration avec l’Agence Nationale de Promotion des Investissements (ANPI - GABON) qui bénéficie d’une assistance de la Banque Africaine de Développement à travers l’appui à la mise en place d’incubateurs au Gabon. Des synergies seront développées avec d’autres initiatives d’incubation d’entreprises, à travers notamment les programmes financés par la Banque Mondiale et la Banque Africaine de Développement, ci-dessous :

- Le Projet de Développement des Compétences et de l'Employabilité (PRODECE) mis en œuvre par le Ministère en charge du Travail ;

- Les deux projets BAD PASTA-PEJA et GRAINE II mis en œuvre par le Ministère en charge de l’Agriculture ;

- Le programme d’appui au Gabon Vert mis en œuvre par le Ministère en charge de la Forêt ;

- Le projet de Promotion de l’Investissement et de la Compétitivité (PPIC) mis en œuvre par l’ANPI - GABON.

Le PESISE apportera un appui technique pour :

- l’assistance à la création d’incubateurs d’entreprises pour accompagner, encadrer et assister les jeunes entrepreneurs dans l'élaboration des études de faisabilité et dans la négociation des crédits auprès des partenaires financiers ;

- le financement de la formation de 30 jeunes dont au moins 10 femmes dans les centres d’incubation porteurs de projets innovants dans la lutte contre les pollutions, et l’aménagement des zones et sites dégradés. Ils seront sélectionnés conformément aux procédures en place à l’ANPI pour une formation de 6 à 9 mois ;

- la mise en place d’un mécanisme de financement innovant pour l’accès à un nombre important de jeunes entrepreneurs (nombre à déterminer par l’étude) dans les métiers de l’environnement et de l’assainissement.

Le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Entrepreneuriat National et de l'Insertion des Jeunes, charge l’Agence Nationale de Promotion des Investissements (ANPI - GABON) de mettre en place une couveuse d’entreprises.

La présente Convention est établie pour la formation de ces jeunes promoteurs et de formation des formateurs du secteur de l’environnement et le développement, dont le leadership climatique est constamment porté par son Excellence Monsieur le Président de la république Ali BONGO ONDIMBA (Sources : Note de Présentation officielle de la Convention d’Assistance).

