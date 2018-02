Mauritanie : Félicitations du chef de l'Etat mauritanien au nouveau président sud africain

16 Février 2018

Nouakchott, Mauritanie, 16 février (Infosplusgabon) - Le président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, a adressé vendredi, un message de "chaleureuses" félicitations au nouveau président sud-africain, Cyril Ramaphosa, annonce l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI), un organe du gouvernement.

Dans son message, le chef de l’Etat mauritanien écrit : «il m’est agréable à l’occasion de votre investiture en tant que président de la République sœur d’Afrique du Sud, de vous adresser nos chaleureuses félicitations et nos meilleurs vœux de réussite dans vos hautes missions, de progrès et de prospérité pour le peuple sud-africain frère".

Je saisis cette occasion pour vous réitérer notre volonté permanente d’œuvrer pour le renforcement et le développement des relations de fraternité et de coopération existant entre nos deux pays dans l’intérêt commun et conformément aux espoirs de nos deux peuples».

FIN/INFOSPLUSGABON/IEO/GABON 2018

© Copyright Infosplusgabon