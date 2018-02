Libye : Commémoration demain samedi du 7ème anniversaire du 17 février

16 Février 2018

Tripoli, Libye, 16 février (Infosplusgabon) - Les Libyens clôtureront, samedi, les festivités commémorant le 7ème anniversaire de la révolution du 17 février 2011 qui a entraîné la chute du régime de Mouammar Kadhafi après trois jours de manifestations, malgré la persistance de l'insécurité, des différentes crises auxquelles sont confrontés les citoyens et l'impasse du processus politique, illustrant le symbole que revêt cette date pour une importante frange de la société.

Les 7 années de chaos, d'absence de l'Etat et les énormes difficultés qu'ont rencontré les Libyens ont pesé sur les citoyens, qui croupissent sous le poids des multiples crises et pénuries de tout genre.

En outre, le pays se trouve actuellement dans une impasse politique totale avec l'absence de progrès notoires dans la mise en œuvre du plan d'action de l'Envoyé spécial des Nations Unies en Libye, Ghassan Salamé portant sur trois étapes s'étalant sur une année, à savoir, la révision de l'Accord politique libyen, la tenue d'une conférence inclusive, l'adoption d'une Constitution et l'organisation d'élections générales au printemps prochain, destinées à doter le pays d'institution pérennes.

Depuis son annonce en septembre dernier et les pourparlers entre les Comités de dialogue des deux Assemblées, aucun progrès n'a pas été réalisé ; au contraire, les discussions ont tourné court après l'apparition des divergences entre les participants.

Tous les efforts conduits auparavant par les Emirats arabes unis, la France, la Russie, la Grande Bretagne, l'Union africaine et autres institutions de médiation à l'instar du Centre de l'humanitaire de Genève n'ont pas réussi à faire entendre raison aux protagonistes libyens qui ont persisté dans leur entêtement.

En dépit de cette situation, c'est dans une grande effervescence, tradition des grandes fêtes, que les rues décorées à Tripoli et dans les autres villes du pays sont animées.

Les trottoirs ont été repeints à neuf et le drapeau de l'Indépendance qui symbolise la révolution est accroché partout sur la devanture des bâtiments publics et privés, dans les rues et ruelles, ainsi que les cafés et autres places.

A Tripoli, un podium a été dressé sur l'emblématique place des Martyrs au centre-ville, et des rassemblements ont déjà commencé à être organisés, notamment à l'aéroport de Maatigua, banlieue-est de la capitale.

Des concerts de troupes musicales ont été organisés en présence d'un grand public venu célébrer la révolution.

Néanmoins certains libyens estiment que bien qu'il s'agisse d'un événement historique important, les problèmes qu'ils rencontrent et la situation du pays n'incitent pas à faire bombance, ni à faire la fête.

Selon eux, les aspirations et attentes nourries lors du déclenchement de la révolution n'ont pas encore été concrétisées bien qu'il s'agisse d'une œuvre colossale ayant permis de faire chuter l'une des plus dures dictatures sur le continent africain.

Sept ans après le déclenchement de la révolution libyenne du 17 février, la Libye se débat toujours dans le chaos sécuritaire, entraînant le pays au bord de la banqueroute, de la guerre civile et la paupérisation malgré ses énormes ressources en hydrocarbures.

Les motivations qui ont déclenché cette révolution, à savoir la liberté, la démocratie, la dignité et l'égalité sont autant de principes nobles qui valent tous les sacrifices consentis par les Libyens.

Malheureusement, cet idéal a été pris en otage par des milices et groupes armés qui ont fait de l'usage des armes leur seul langage, volant le rêve des Libyens et de tout un pays.

Récemment une série d'attentats à l'explosif et aux voitures piégées dans les mosquées à Benghazi (Est), ont rappelé les périodes sombres de l'histoire récente de cette ville plongée dans le chaos en raison des opérations d'assassinats menées par les groupes armés islamistes extrémistes.

Auparavant, la recrudescence des affrontements entre groupes armés et milices à Tripoli ont fait resurgir la fragilité de la situation dans la capitale et mis le Conseil de sécurité dans l'embarras.

Pour Tarek Al-Majabri, un ouvrier dans une société pétrolière à Tripoli, "la révolution du 17 février est symbole de liberté. Elle a permis de sortir les Libyens de la dictature de Kadhafi".

Selon lui, "les Libyens sont contents malgré les couacs de la chute du régime de Kadhafi qui avait maintenu plus de quatre décennies durant une chape de plomb sur le pays, privant les citoyens de toute liberté d'expression".

De nombreux Libyens partagent cette opinion. Pour eux, le fait d'avoir renversé Kadhafi est déjà un grand exploit et mérite d'être célébré.

Pourtant, il existe certains qui tout en glorifiant la révolution n'en sont pas moins contrariés par l'itinéraire pris par cette révolution dont ils estiment qu'elle a dévié de ses objectifs cardinaux.

C'est ainsi que Muftah Fitouri, universitaire, a affirmé que "rien n'incite à fêter l'anniversaire de la révolution, car les problèmes subsistent toujours et les souffrances des Libyens continuent".

"Nous avons voulu la liberté ; nous l'avons eue, mais nous avons aussi la peur, les privations, les enlèvements, les tortures et les assassinats", a-t-il ajouté.

Sans pour autant avoir de regret pour la chute de l'ancien régime, M. Fitouri déplore plutôt la tournure prise par les choses qui se sont "retournées contre les Libyens".

Le pays est actuellement au bord de la banqueroute bien que la production du pétrole dont regorge le pays ait connu une certaine hausse dépassant 1 million de barils par jour, toujours en deçà des capacités de la Libye, estimé à 1,5 million de b/j.

Mais le dinar connaît toujours une chute sur le marché noir face notamment au dollar et s'échange à plus de 6 dinars pour 1 dollar, après avoir atteint entre 8 et 9 dinars tandis que le taux officiel équivaut à 1,34 dinar pour 1 dollar.

La crise de liquidités, de l'électricité, des médicaments et des infrastructures aggrave les souffrances des Libyens obligés de se débrouiller quotidiennement pour assurer leur survie.

Malgré la libération de Syrte des mains de Daech fin 2016, des éléments de cette organisation refont surface de temps en temps et mènent des attaques ponctuelles, ébranlant la sécurité du pays.

Aujourd'hui face à la persistance du blocage et l'absence de progrès, tous les protagonistes s'orientent vers l'organisation d'élections générales en vue de doter le pays d'une nouvelle majorité légitime capable de prendre les rênes du pays.

Le processus électoral s'est ébranlé en décembre dernier et l'enregistrement sur les listes électorales a été clôturé, ce jeudi, après avoir été prolongé d'une semaine en raison de l'engouement des citoyens. Ainsi près de 2,5 millions d'électeurs se sont inscrits sur une population de 6 millions d'individus.

Toutefois, des craintes ont été exprimées sur les conditions d'organisation d'un scrutin transparent, à savoir, entre autres, la sécurité, et l'acceptation des résultats par tous les protagonistes.

Rester à espérer que ces élections sur lesquelles tout le monde porte un grand espoir soient à la hauteur des attentes et aboutissent à régler la crise définitivement pour l'avènement d'un nouvelle Libye réconciliée avec elle-même et ayant transcendé les démons de la division et de la violence.

FIN/INFOSPLUSGABON/IEO/GABON 2018

